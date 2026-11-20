Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 2000-ben mondták ki a boldogító igent egymásnak, és bár akkoriban sokan kételkedtek a kapcsolatukban a korkülönbség miatt, az idő őket igazolta. Már 26 éve kitartanak egymás mellett jóban és rosszban is, ezt pedig Instagramon is megünnepelték, méghozzá fotókkal.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 26 éves házasok.

Forrás: Red Sea Film Festival/ AFP / PATRICK BAZ

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones évfordulója: 26 éve házasodtak össze

„Én leszek a gyerekeid apja” – mondta Michael Douglas Catherine Zeta-Jonesnak 1998 augusztusában, miután életükben először találkoztak és nagyjából fél órája beszélgettek. A színész a Zorro álarca című filmben pillantotta meg először a színésznőt és tudta, hogy meg akar vele ismerkedni, ezért minden követ meg is mozgatott. A találkozásra végül a Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon került sor, ahol az ominózus mondat is elhangzott. Persze Catherine Zeta-Jones nem dőlt be a szoknyapecérnek, hiszen Michael Douglat megelőzte a híre. Kijelentette, hogy csak kizárólagos kapcsolatba hajlandó belemenni, ezért aznap a sztárnak meg kellett eresztenie pár telefonhívást.

Végül pedig Michael Douglasnek lett igaza, hiszen 2000-ben New Yorkba összeházasodtak, és két közös gyerekük született. Dylan Michael Douglas 2000. augusztus 8-án, pár hónappal az esküvő előtt, Carys Zeta Douglas pedig 2003. április 20-án.

Házasságuk pedig már 26 éve jóban-rosszban tart, és bizony voltak neház időszakok, hiszen a színész torokrákkal is küzdött. A pár házassági évordulójukat most az Instagramon is megünnepelte: mindketten egy-egy posztban köszöntötték egymást.

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