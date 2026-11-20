Néhány nappal ezelőtt hozták nyilvánosságra, hogy Robert Pattinson kapta meg a következő James Bond-film címszerepét. A döntés megosztotta a rajongókat, és a korábbi 007-es, Pierce Brosnan is megszólalt.

Pierce Brosnan szerint Robert Pattinson kiváló James Bond lesz.

Forrás: KPA

Pierce Brosnan gratulált Robert Pattinsonnak

Hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy Robert Pattinson lesz a következő James Bond. A 40 éves színész Daniel Craiget váltja a filmsorozatban, a hírre pedig a korábbi Bondok közül Pierce Brosnan is reagált. A 73 éves színész az Instagramon az alábbi fotóval köszöntötte az új 007-est − szúrta ki a Page Six.

„Kedves Robert! Üdvözöllek Bond világában. Nagyszerű leszel” – írta Brosnan, majd felidézte közös munkájukat is. A két színész a 2010-es Emlékezz rám! című romantikus drámában játszott együtt, amelyben Brosnan Pattinson édesapját alakította.

„Nagyon szép emlékként őrzöm, amikor az Emlékezz rám! című filmet forgattuk. Öröm volt nézni, ahogy egyre komolyabb az életműved ée sikert sikerre halmozol. Élvezd az utazást! Sok szeretettel, Pierce” – fogalmazott a színész.

Robert Pattinson lesz a következő James Bond.

Forrás: Northfoto

George Lazenby videóüzenetet is küldött

Brosnan nem az egyetlen korábbi James Bond, aki gratulált Pattinsonnal. George Lazenby, aki 1969-ben, az Őfelsége titkosszolgálatában című filmben alakította a titkosügynököt, szintén posztolt és videóüzenetet is küldött az új főszereplőnek.

„Robert, üdvözöllek a világ legexkluzívabb klubjában! Ne felejtsd el élvezni” – mondta.

Azt találgatják ki lesz az új Bond-lány

A The Sun értesülései szerint a jelöltek között van Sydney Sweeney is. Az Eufória színésznőjét többen is kiválónak találják a szerepre, mondván, tisztáan van a kisugárzásával és akciójelenetekben is megállná a helyét.

Galériánkkal felidéztük, kik voltak a legdögösebb James Bond-lányok.