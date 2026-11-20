Közel 200 filmben és sorozatban szerepelt hosszú pályafutása során Larry Poindexter, akinek élete tragikus véget ért. 66 évesen halt meg az Életünk napjai és a S.W.A.T. produkciók sztárja, miután egy autó elgázolta november 11-én. A színészt ezután kórházba szállították, néhány nappal később azonban elhunyt.

Autó gázolta el Larry Poindextert.

Forrás: Shutterstock/Vladyslav Starozhylov

Larry Poindextert elütötte egy autó

Larry Poindextert november 11-én érte baleset a Los Angeles-i Studio Cityben. A színész vásárolni indult, amikor azonban lelépett a járdáról, elütötte egy autó. A baleset következtében több bordája eltört, ezért kórházba szállították, ahol műtétre várt. Larry Poindexter azonban november 18-án, szerda reggel váratlanul elhunyt. Halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

Az 1959-ben Dallasban született színész már egyetemistaként színpadon játszott, televíziós karrierje pedig 1982-ben indult. Első jelentős sikerét az Életünk napjai hozta meg számára, amelyben 1984-ben Ben Welchet alakította. Harminc évvel később visszatért a sorozatba, ezúttal Louis atyát játszotta.

A nézők a Jóbarátok, az Odaát és az NCIS epizódjaiban is láthatták, míg a 2003-as S.W.A.T. című akciófilmben Samuel L. Jackson és Colin Farrell oldalán szerepelt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: