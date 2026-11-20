A különbségkereső játékok rendkívül népszerűek az interneten. Első pillantásra teljesen azonosnak tűnő képeket kell összehasonlítani, a rajzokon azonban néhány apró részlet eltér egymástól, ezeket kell megtalálni a megadott időn belül. Az alábbi képeken egy gördeszkát tartó fiatalember látható. Bár a rajzok szinte tökéletesen megegyeznek, három különbség van köztük. Vajon megtalálod őket 27 másodperc alatt? Indítsd a stoppert!

Képrejtvény: megtalálod a 3 különbséget 27 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

A képrejtvény megoldása

Most már ellenőrizheted, hogy helyesen oldottad-e meg a feladatot. A megoldást bemutató ábrán mindhárom eltérést megjelöltük.

Megtaláltad mindhárom különbséget? Ha igen, gratulálunk, remek a megfigyelőképességed! Ha viszont nem sikerült a megadott idő alatt, ne keseredj el. Minél több hasonló feladványt oldasz meg, annál könnyebben veheted észre az apró eltéréseket.