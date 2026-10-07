A halálba zuhant egy ciprusi hotel ablakából a 2 éves kisfiú – Az apja tette fel a párkányra

A család alig néhány órája érkezett meg Ciprusra, amikor bekövetkezett a tragédia. A ciprusi halál körülményeiről a bíróságon derültek ki részletek: az édesapa tette az ablakpárkányra a kisfiát, de azt hitte, az ablak be van zárva. Mire ráeszmélt, hogy nem így van, már nem tudta megakadályozni a zuhanást.
- A család a tragédia napján, július 12-én érkezett Ciprusra.
- A szállásra visszatérve a vacsorához készülődtek: az apa az apósával és kisfiával indult el a liftekhez.
- Az apa tette fel az ablakpárkányra a kisfiút, hogy jobban lássa az aquaparkot.
- A 2 éves gyerek közel 12 métert zuhant a ciprusi hotel ablakából, életét már nem tudták megmenteni.
- Az apa elismerte a felelősségét.
A 2 éves kisfiú az aquaparkot szerette volna megnézni
A brit férfi, a felesége, két gyermeke és apósa július 12-én a kora reggeli órákban érkeztek Ciprusra, ahol több programon is részt vettek, majd visszatértek a szállásra. Ezután a bíróságon elhangzottak szerint az édesapa a kisfiával és apósával indult vacsorázni, a liftekhez érve a gyerek észrevette az aquaparkot, amit szeretett volna megnézni. Édesapja megnyomta a lift hívógombját, majd azért, hogy a gyermek jobban lássa a parkot, az ablakpárkányra tette a 2 éves kisfiút.
A férfi azonban a bíróságon elhangzottak szerint nem tudta, hogy az ablak nyitva van. Úgy gondolta, a gyermeket védőüveg választja el a külvilágtól. Mire felfogta, mi történik, már nem volt lehetősége elkapni a fiát. Az ügyvéd a történtekről azt mondta:
„Attól a pillanattól kezdve a férfi élete örökre megváltozott.”
Közel 12 métert zuhant az ablakból kiesett kisfiú
A brit kisfiú a ciprusi hotel negyedik emeletéről, csaknem 12 méteres magasságból zuhant le. A rendőrséget este 18 óra 40 perc körül értesítették az esetről.
A gyereket kórházba szállították, ahol megpróbálták újraéleszteni, de az életét sajnos már nem sikerült megmenteni.
Az édesapa önkéntes vallomásában azt mondta, hogy a liftre várva tette gyerekét az ablakpárkányra. Az ügyész a vallomás tartalmát ismertetve úgy fogalmazott:
„Amikor az ablakpárkányra tette, a gyerek lezuhant, mielőtt még lett volna lehetősége elkapni.” A nagyapa beszámolója szerint a kisfiú korábban beszaladt a liftbe, majd kijött onnan. Ezután az édesapja felemelte, hogy az ablakból megmutassa neki a kilátást.
A ciprusi halál ügyében az apa elismerte felelősségét
Az édesapa korábban bűnösnek vallotta magát a gondatlan, meggondolatlan vagy veszélyes cselekménnyel okozott halál egy vádpontjában.
A férfit a történtek után a Paphos General Hospitalbe vitték, ahol vérmintát vettek tőle annak megállapítására, fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert. A közölt eredmény szerint az incidens időpontjában becsült véralkoholszintje körülbelül 1,24 ezrelékes volt.
Ügyvédje hangsúlyozta, hogy védence teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal.
A férfi a tragédia után nyolc napot töltött őrizetben, és miközben kisfia elvesztését gyászolta, onnan kellett felhívnia a lányát is, hogy elmondja neki, mi történt.
„Megengedhetjük magunknak, még akkor is, amikor boldogok vagyunk, hogy veszítsünk egy pillanatra koncentrációnkból. És abban a pillanatban ő boldog volt, a gyermekét tartotta” – fogalmazott az ügyvéd, aki szerint ez a néhány másodperc élete végéig kísérteni fogja az apát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tragédia következményei messze túlmutatnak bármilyen esetleges börtönbüntetésen: „Ez nem ér véget két-három év börtönnel. Ez olyan büntetés, amelyet ő és a családja életük végéig viselni fognak.” Az, hogy milyen büntetést kap az apa, október 16-án fog kiderülni.
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