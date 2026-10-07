A halálba zuhant egy ciprusi hotel ablakából a 2 éves kisfiú – Az apja tette fel a párkányra

A család alig néhány órája érkezett meg Ciprusra, amikor bekövetkezett a tragédia. A ciprusi halál körülményeiről a bíróságon derültek ki részletek: az édesapa tette az ablakpárkányra a kisfiát, de azt hitte, az ablak be van zárva. Mire ráeszmélt, hogy nem így van, már nem tudta megakadályozni a zuhanást.

A ciprusi halál ügyében tárgyalás zajlik: 2 éves kisfiú esett ki a szálloda ablakából. (Képünk illusztárció)

Forrás: 123rf.com

A család a tragédia napján, július 12-én érkezett Ciprusra.

A szállásra visszatérve a vacsorához készülődtek: az apa az apósával és kisfiával indult el a liftekhez.

Az apa tette fel az ablakpárkányra a kisfiút, hogy jobban lássa az aquaparkot.

A 2 éves gyerek közel 12 métert zuhant a ciprusi hotel ablakából, életét már nem tudták megmenteni.

Az apa elismerte a felelősségét.

A 2 éves kisfiú az aquaparkot szerette volna megnézni

A brit férfi, a felesége, két gyermeke és apósa július 12-én a kora reggeli órákban érkeztek Ciprusra, ahol több programon is részt vettek, majd visszatértek a szállásra. Ezután a bíróságon elhangzottak szerint az édesapa a kisfiával és apósával indult vacsorázni, a liftekhez érve a gyerek észrevette az aquaparkot, amit szeretett volna megnézni. Édesapja megnyomta a lift hívógombját, majd azért, hogy a gyermek jobban lássa a parkot, az ablakpárkányra tette a 2 éves kisfiút.

A férfi azonban a bíróságon elhangzottak szerint nem tudta, hogy az ablak nyitva van. Úgy gondolta, a gyermeket védőüveg választja el a külvilágtól. Mire felfogta, mi történik, már nem volt lehetősége elkapni a fiát. Az ügyvéd a történtekről azt mondta:

„Attól a pillanattól kezdve a férfi élete örökre megváltozott.”

Közel 12 métert zuhant az ablakból kiesett kisfiú

A brit kisfiú a ciprusi hotel negyedik emeletéről, csaknem 12 méteres magasságból zuhant le. A rendőrséget este 18 óra 40 perc körül értesítették az esetről.

A gyereket kórházba szállították, ahol megpróbálták újraéleszteni, de az életét sajnos már nem sikerült megmenteni.

Az édesapa önkéntes vallomásában azt mondta, hogy a liftre várva tette gyerekét az ablakpárkányra. Az ügyész a vallomás tartalmát ismertetve úgy fogalmazott: