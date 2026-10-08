Ezért változott meg a Google logója: különleges égi objektum került a főoldalra

A világűr hetét minden évben október 4. és 10. között rendezik meg. Az esemény létrehozásáról 1999. december 6-án határozott az ENSZ Közgyűlése. A Google az idei esemény alkalmából a Földtől körülbelül 7500 fényévre található Carina-ködöt választotta ünnepi logójának témájául.

A Google a világűr hetét ünnepli

A világűr hetét ünnepli a Google

október 4-én indították útjára a Szputnyik–1-et, az első mesterséges műholdat, amely Föld körüli pályára állt. Tíz évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba az a nemzetközi szerződés, amely a világűr békés célú kutatásának és használatának alapvető szabályait rögzítette. Ezért esik a világűr hete minden évben erre a hét napra.

Mi az a Carina-köd?

Az NGC 3372 katalógusjelű Carina-köd a Tejútrendszer egyik legnagyobb és legfényesebb csillagkeletkezési területe. Átmérője megközelítőleg 260–300 fényév, vagyis körülbelül hétszer nagyobb az Orion-ködnél.

A Carina-köd

Forrás: AFP

A Carina-ködről készült egyik legismertebb felvételt a NASA James Webb űrteleszkópja készítette. A kép olyan születő csillagcsoportokat és egyedi csillagokat is láthatóvá tett, amelyeket korábban nem láthattak a megfigyelők.

A Google október 8-i animált logója ennek a látványos csillagkeletkezési régiónak a képével hívja fel a figyelmet a világűr hetére.

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