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világűr

Ezért változott meg a Google logója: különleges égi objektum került a főoldalra

világűr logó Google
Life.hu
2026.10.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Különleges animációt láthatnak csütörtökön azok, akik felütik a Google keresőjét. A megszokott logó helyére egy látványos, világűrhöz kapcsolódó kép került.

A világűr hetét minden évben október 4. és 10. között rendezik meg. Az esemény létrehozásáról 1999. december 6-án határozott az ENSZ Közgyűlése. A Google az idei esemény alkalmából a Földtől körülbelül 7500 fényévre található Carina-ködöt választotta ünnepi logójának témájául.

A Google a világűr hetét ünnepli
A Google a világűr hetét ünnepli

A világűr hetét ünnepli a Google

október 4-én indították útjára a Szputnyik–1-et, az első mesterséges műholdat, amely Föld körüli pályára állt. Tíz évvel később, 1967. október 10-én lépett hatályba az a nemzetközi szerződés, amely a világűr békés célú kutatásának és használatának alapvető szabályait rögzítette. Ezért esik a világűr hete minden évben erre a hét napra.

Mi az a Carina-köd?

Az NGC 3372 katalógusjelű Carina-köd a Tejútrendszer egyik legnagyobb és legfényesebb csillagkeletkezési területe. Átmérője megközelítőleg 260–300 fényév, vagyis körülbelül hétszer nagyobb az Orion-ködnél.

Carina nebula (NGC 3372), optical image. This is an emission nebula, a huge cloud of gas and dust that glows as the hydrogen it contains is ionised by radiation from the hot young stars that have formed within it. It lies between 6,500 and 10,000 light years from Earth in the constellation of Carina. Within the nebula is the hypergiant star Eta Carinae, one of the brightest stars in the Milky Way. (Photo by ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB / RGN / Science Photo Library via AFP)
A Carina-köd
Forrás: AFP

A Carina-ködről készült egyik legismertebb felvételt a NASA James Webb űrteleszkópja készítette. A kép olyan születő csillagcsoportokat és egyedi csillagokat is láthatóvá tett, amelyeket korábban nem láthattak a megfigyelők.

A Google október 8-i animált logója ennek a látványos csillagkeletkezési régiónak a képével hívja fel a figyelmet a világűr hetére.

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