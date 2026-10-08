Felhólyagosodott sebek borítják Nicole Scherzinger lábát: ez történt az énekesnővel – Fotó

A közönség csak a tökéletes produkciót látja, a kulisszák mögött azonban fájdalmakkal küzdött az énekesnő. Nicole Scherzinger az Instagramon mutatta meg a rajongóinak, hogy milyen sérüléssel állt színpadra: hólyagos sebek borítják a lábát.

Nicole Scherzinger a koncertje előtt.

Forrás: Instagram/Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger balesete ellenére sem mondta le a koncertet

A Pussycat Dolls 48 éves énekesnője – aki nemrég még bikiniben pózolt – szeptember 26-án, a németországi Düsseldorfban szenvedett balesetet, amikor forró víz ömlött a lábára mindössze egy órával azelőtt, hogy színpadra kellett volna lépnie. A Nicole Scherzinger balesetéről készült fotókat Instagramon tette közzé az énekesnő, lábán égési sérülések és hólyagok alakultak ki. „Semmi sem fogható ahhoz, amikor egy órával a fellépésed előtt forró víz ömlik a lábadra – de a show-nak folytatódnia kell” – írta. A bejegyzés alatt rajongók és barátok sora fejezte ki támogatását. Gloria Gaynor is üzent az énekesnőnek: „Harcos vagy” – írta.

Nicole Scherzinger leforrázta a lábát.

Forrás: Instagram/Nicole Scherzinger

A Pussycat Dolls visszatérése nem alakult zökkenőmentesen

A Pussycat Dolls márciusban jelentette be visszatérését, és hat év után új dallal is jelentkezett, a Club Song című szám producere és egyik társszerzője Mike Sabath volt. A visszatérő turnénak azonban nem mindenhol örültek egyformán. Az együttesnek az amerikai turné minden állomását törölnie kellett, annyira nem fogytak a jegyek a koncertjeikre. A brit és írországi koncertek viszont folytatódtak.

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