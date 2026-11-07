A technológia árnyoldala: az AI miatt az egyik legfontosabb készségüket veszíthetik el az orvosok

A kérdés azért is fontos, mert a különböző kutatások más-más eredményre jutnak. Van, amelyik szerint az AI használata után romolhat bizonyos diagnosztikai készségek önálló alkalmazása, más vizsgálatok nem ebben látják a problémát.

Nem az AI a baj, hanem az, ha senki nem ellenőrzi.

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A kutatások legérdekesebb tanulságai Egy lengyel vizsgálatban az AI bevezetése után csökkent a rákbetegség kialakulását megelőző elváltozások felismerési aránya, amikor az orvosok a mesterséges intelligencia nélkül, saját tudásukra támaszkodva dolgoztak.

Egy norvég kutatás viszont nem talált bizonyítékot arra, hogy az AI használata rontotta volna az orvosok önálló teljesítményét.

Egy amerikai vizsgálatban az AI-val dolgozó orvosok jobban teljesítettek írásos diagnosztikai esetekben.

Egy másik kutatás szerint a félrevezető AI-magyarázatok a kezdő orvostanhallgatók diagnózisait is rossz irányba vihetik.

Nem az AI a baj, hanem az, ha senki nem ellenőrzi

A lengyel kutatás 1443 kolonoszkópiát vizsgált, és azt találta, hogy az orvosok a precancerózus növedékeket 28,4 százalékban fedezték fel az AI bevezetése előtt, később pedig 22,4 százalékban, ha önállóan dolgoztak. A kutatók ugyanakkor nem tudták bizonyítani, hogy ezt közvetlenül az AI okozta.

Ezzel szemben egy 2026-os norvég vizsgálatban 13 orvos 5013 endoszkópos kolonoszkópiáját követték nyomon, és nem találtak jelentős romlást vagy javulást az önálló teljesítményben. Vagyis egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy az AI használata szükségszerűen gyengíti az orvosok képességeit.

Az AI-val még jobban is teljesíthetnek

A technológia más esetekben kifejezetten javította a teljesítményt. Egy 70 orvossal végzett amerikai vizsgálatban az AI segítségével dolgozók átlagosan 85 százalékos eredményt értek el, amikor a mesterséges intelligencia adta az első véleményt, és 82 százalékot, amikor második véleményként használták. A hagyományos forrásokra támaszkodó csoport átlaga 75 százalék volt.

A gond inkább akkor kezdődhet, ha az orvos automatikusan elfogadja a gép válaszát. Egy másik, 111 kezdő orvostanhallgatót vizsgáló kutatásban a félrevezető AI-magyarázatok rontották a diagnosztikai pontosságot, miközben a résztvevők magabiztossága nem jelezte megbízhatóan, hogy valóban jó választ adtak-e.