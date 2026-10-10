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Darált húsos sütőtökös chili: egyszerű őszi egytálétel fél óra alatt

recept darált hús sütőtök chili
Life.hu
2026.10.10.
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A sütőtökből nem csak krémleves vagy sütemény készülhet. Ebben az egytálételben babbal, darált hússal és paradicsommal fő össze, a végeredmény pedig egy sűrű, tartalmas étel, ami az egész család kedvence lehet.

A sütőtök megkerülheteten őszi alapanyag, és jóval sokoldalúbb, mint az gondolnánk: chiliben is jól működik. Enyhén édeskés íze jól illik a paradicsomhoz, a babhoz és a gazdagon fűszerezett darált húshoz. A recept gyerekeknek is elkészíthető, ebben az esetben egyszerűen el kell hagyni belőle a csilit.

Ősz a tányérban: darált húsos sütőtökös chili 
Ősz a tányérban: darált húsos sütőtökös chili 
Forrás: Life.hu / AI

Így készül a darált húsos sütőtökös chili:

Hozzávalók:

  • 1 vöröshagyma
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 100 g póréhagyma
  • 1 Hokkaido tök, körülbelül 450 g
  • 1 konzerv vörös kidney bab, körülbelül 250 g
  • 500 g vegyes darált hús
  • 1 konzerv darabolt paradicsom, körülbelül 400 g
  • kevés olaj
  • bors
  • chilipor
  • édesnemes pirospaprika
  • 1 evőkanál paradicsompüré
  • 300 ml víz

Elkészítés:

1. A vöröshagymát és a fokhagymát pucoljuk meg, majd vágjuk apróra. A póréhagymát tisztítsuk meg, mossuk meg és szintén daraboljuk fel. A sütőtököt mossuk meg, távolítsuk el a magjait, majd vágjuk kisebb kockákra. A babot öntsük szűrőbe és csepegtessük le.

2. Egy nagy serpenyőben vagy lábasban hevítsünk kevés olajat, majd pirítsuk rajta morzsásra a darált húst. Adjuk hozzá a vöröshagymát, a fokhagymát és a póréhagymát, majd szórjunk hozzá egy kevés chiliport. Ha gyerekek is esznek belőle, a csili kihagyható.

3. Pirítsuk együtt rövid ideig, majd sózzuk, borsozzuk, és ízesítsük édesnemes pirospaprikával. Keverjük hozzá a paradicsompürét, ezzel is pirítsuk át röviden.

4. Öntsük fel 300 milliliter vízzel, majd adjuk hozzá a darabolt paradicsomot a levével együtt. Forraljuk fel, ezután kerülhet bele a felkockázott sütőtök és a lecsepegtetett bab.

5. Az egészet kis lángon főzzük körülbelül 25–30 percig, amíg a sütőtök megpuhul. Tálalás előtt kóstoljuk meg, és ha szükséges, igazítsunk még a fűszerezésen.

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