Darált húsos sütőtökös chili: egyszerű őszi egytálétel fél óra alatt

A sütőtök megkerülheteten őszi alapanyag, és jóval sokoldalúbb, mint az gondolnánk: chiliben is jól működik. Enyhén édeskés íze jól illik a paradicsomhoz, a babhoz és a gazdagon fűszerezett darált húshoz. A recept gyerekeknek is elkészíthető, ebben az esetben egyszerűen el kell hagyni belőle a csilit.

Ősz a tányérban: darált húsos sütőtökös chili

Forrás: Life.hu / AI

Így készül a darált húsos sütőtökös chili:

Hozzávalók:

1 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

100 g póréhagyma

1 Hokkaido tök, körülbelül 450 g

1 konzerv vörös kidney bab, körülbelül 250 g

500 g vegyes darált hús

1 konzerv darabolt paradicsom, körülbelül 400 g

kevés olaj

só

bors

chilipor

édesnemes pirospaprika

1 evőkanál paradicsompüré

300 ml víz

Elkészítés:

1. A vöröshagymát és a fokhagymát pucoljuk meg, majd vágjuk apróra. A póréhagymát tisztítsuk meg, mossuk meg és szintén daraboljuk fel. A sütőtököt mossuk meg, távolítsuk el a magjait, majd vágjuk kisebb kockákra. A babot öntsük szűrőbe és csepegtessük le.

2. Egy nagy serpenyőben vagy lábasban hevítsünk kevés olajat, majd pirítsuk rajta morzsásra a darált húst. Adjuk hozzá a vöröshagymát, a fokhagymát és a póréhagymát, majd szórjunk hozzá egy kevés chiliport. Ha gyerekek is esznek belőle, a csili kihagyható.

3. Pirítsuk együtt rövid ideig, majd sózzuk, borsozzuk, és ízesítsük édesnemes pirospaprikával. Keverjük hozzá a paradicsompürét, ezzel is pirítsuk át röviden.

4. Öntsük fel 300 milliliter vízzel, majd adjuk hozzá a darabolt paradicsomot a levével együtt. Forraljuk fel, ezután kerülhet bele a felkockázott sütőtök és a lecsepegtetett bab.

5. Az egészet kis lángon főzzük körülbelül 25–30 percig, amíg a sütőtök megpuhul. Tálalás előtt kóstoljuk meg, és ha szükséges, igazítsunk még a fűszerezésen.

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