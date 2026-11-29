Diplomatikussággal sok kellemetlen szóváltás megelőzhető, ahogy a munkahelyen, úgy a párkapcsolatban is. Fontos, hogy most elnézőbbek legyünk a partnerünkkel, még akkor is, ha nem feltétlenül értünk vele egyet. Nézd me, neked mit javasol a heti szerelmi horoszkópod?

Heti szerelmi horoszkóp 11.30–12.06.

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Heti szerelmi horoszkóp minden jegynek

KOS

Ha szeretnéd megtalálni a legbékésebb utat a másik szívéhez, eszéhez, akkor csütörtök estig lépj a tettek mezejére! Ugyanis péntektől sötét felhők gyülekeznek. Szerencsére te nem vagy halogatós típus. Ez most jól jön. Ám ha valódi összhangra vágysz, kijelentő mondatok helyett inkább kérdezz! Pénteken a Vénusz jegyváltása mellett 2 diszharmonikus fényszög a vita esélyét maxra tekeri fel.

BIKA

Ki kell bírnod: ezen a héten kellemetlen fényszögek szerint kellemetlen szóváltások sorozata várható, ha nem tudsz csendben maradni. Karácsony előtt szakítani nagyon közönséges dolog. Bár simán lehet, hogy nem bírod tovább. Akár van párod, akár nincs, nem kellene túl feszítened a húrt. A saját érdekedben térj ki mindenféle provokáció elől.

IKREK

Pénteken fog a Vénusz jegyet váltani. Addig jó eséllyel diplomatikusan tudsz fogalmazni. Párkapcsolatban nem őszintétlen, ha a felek udvariasan és tapintatosan beszélnek egymással. Próbáld ki! Kérj, és ne utasíts! Dicsérj, és kritizálj! Adj hangot annak, hogy hálás vagy, ahelyett, hogy szó nélkül hagynád a másik figyelmes gesztusát!

RÁK

Mozgalmas napok elé nézel. A bolygók – akárcsak az emberek – őrült cikázásba kezdenek. Ezt nézni is fárasztó a számodra. Te szeretnél nyugisan haladni a feladataiddal, a bevásárlással, a lakásdíszítéssel. Az égi folyamatok szerint valaki szívesen segítene, ha megkérnéd. Ha van párod, akkor találj ki olyan dolgot, amit együtt csinálhattok!

OROSZLÁN

A Jupiter és a Merkúr pénteki feszült fényszögét már hét elejétől érzed. Ez ingerlékenységet és türelmetlenséget hozhat. De csak akkor, ha a szükségesnél hevesebben reagálsz. Próbálj meg mindent és mindenkit elnézőbben kezelni! Semmi és senki sem akar kitolni veled. Ezt tudatosítani akkor is fontos, ha van párod, és akkor is, ha nincs.