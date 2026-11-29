Diplomatikussággal sok kellemetlen szóváltás megelőzhető, ahogy a munkahelyen, úgy a párkapcsolatban is. Fontos, hogy most elnézőbbek legyünk a partnerünkkel, még akkor is, ha nem feltétlenül értünk vele egyet. Nézd me, neked mit javasol a heti szerelmi horoszkópod?
Heti szerelmi horoszkóp minden jegynek
KOS
Ha szeretnéd megtalálni a legbékésebb utat a másik szívéhez, eszéhez, akkor csütörtök estig lépj a tettek mezejére! Ugyanis péntektől sötét felhők gyülekeznek. Szerencsére te nem vagy halogatós típus. Ez most jól jön. Ám ha valódi összhangra vágysz, kijelentő mondatok helyett inkább kérdezz! Pénteken a Vénusz jegyváltása mellett 2 diszharmonikus fényszög a vita esélyét maxra tekeri fel.
BIKA
Ki kell bírnod: ezen a héten kellemetlen fényszögek szerint kellemetlen szóváltások sorozata várható, ha nem tudsz csendben maradni. Karácsony előtt szakítani nagyon közönséges dolog. Bár simán lehet, hogy nem bírod tovább. Akár van párod, akár nincs, nem kellene túl feszítened a húrt. A saját érdekedben térj ki mindenféle provokáció elől.
IKREK
Pénteken fog a Vénusz jegyet váltani. Addig jó eséllyel diplomatikusan tudsz fogalmazni. Párkapcsolatban nem őszintétlen, ha a felek udvariasan és tapintatosan beszélnek egymással. Próbáld ki! Kérj, és ne utasíts! Dicsérj, és kritizálj! Adj hangot annak, hogy hálás vagy, ahelyett, hogy szó nélkül hagynád a másik figyelmes gesztusát!
RÁK
Mozgalmas napok elé nézel. A bolygók – akárcsak az emberek – őrült cikázásba kezdenek. Ezt nézni is fárasztó a számodra. Te szeretnél nyugisan haladni a feladataiddal, a bevásárlással, a lakásdíszítéssel. Az égi folyamatok szerint valaki szívesen segítene, ha megkérnéd. Ha van párod, akkor találj ki olyan dolgot, amit együtt csinálhattok!
OROSZLÁN
A Jupiter és a Merkúr pénteki feszült fényszögét már hét elejétől érzed. Ez ingerlékenységet és türelmetlenséget hozhat. De csak akkor, ha a szükségesnél hevesebben reagálsz. Próbálj meg mindent és mindenkit elnézőbben kezelni! Semmi és senki sem akar kitolni veled. Ezt tudatosítani akkor is fontos, ha van párod, és akkor is, ha nincs.
SZŰZ
A pénteki Szűz Mars - Ikrek Uránusz fényszög már hét elejétől puskaporos hangulatot hoz. Akár van párod, akár nincs, komoly kihívás lesz a kulturált stílus megőrzése. Eközben bolygód, a Merkúr a Skorpióban csípős szóhasználatra hajlamosít. Fontos, hogy senkivel, a pároddal se állj le vitatkozni. Sajnos ilyenkor biztos lehetsz benne, hogy csupa olyan emberrel fogsz találkozni, aki irritál, sőt provokál.
MÉRLEG
Érzed, hogy valami változás közeleg. Igazad van: bolygód, a Vénusz pénteken kilép a Mérlegből. Ez nem hat előnyösen az önbecsülésedre. Szóval péntekig erősítsd meg magadban azt a meggyőződést, hogy szép vagy, és szerethető. Vénusz a szépség és a szeretet bolygója akkor is széppé és szerethetővé tesz téged, ha már nem a Mérlegben jár. Jó lenne, ha a tükörbe vagy a másik szemébe nézve ilyennek látnád magadat.
SKORPIÓ
Már hétfőtől izgatottság vesz erőt rajtad. Jogosan, hiszen egyfajta „őrségváltás” zajlik az égen: pénteken Vénusz belép a Skorpióba, vasárnap Merkúr kilép a Skorpióból. Te ugyanaz maradsz. Továbbra sem ijedsz meg az árnyékodtól, ami egyes emberek szemében vonzóvá tesz, másokéban nem. Ha van párod, akkor őt semmiképp se bosszantsd őrült ötletekkel! Próbálj meg kompromisszumkésznek maradni!
NYILAS
Minden rajtad múlik. A Nyilas Nap vitalitást és optimizmust hoz neked. Ragyogsz, amit nem árnyékolhat be semmi és senki, ha nem hagyod. Sajnos pénteken dupla diszharmonikus fényszög már hét elejétől érezteti a hatását, és fokozódó feszültséget jelez. Akár van párod, akár nincs, ingerült emberek ingerült stílusát kell elviselned, illetve kezelned. Ez csak akkor fog sikerülni, ha fenntartod a derűdet.
BAK
Mivel a legszuperebb fényszöggel indul a heted, minden esélyed megvan arra, hogy a kisebb és nagyobb akadályokat ügyesen vedd. Bár lesznek a héten diszharmonikus fényszögek, te képes leszel mosolyogni, ha szem előtt tartod, hogy a karácsony közelsége nem szólhat a kapkodásról, inkább a törődésről. A másik pánikszerű viselkedését nem szabad magadra venni.
VÍZÖNTŐ
Szövetségeseket kellene gyűjtened. Az égi folyamatok szerint munkahelyeden pletykák és álhírek keringenek. Ezeket nehéz okosan értelmezni. Emiatt nem mindegy, hogy kik segítenek tisztán látni. Emellett a párkapcsolati zűrök eltörpülnek. Nem azért, mert nem fontosak, hanem azért, mert a szerelmi ügyeidet sokkal könnyebben tudod kezelni.
HALAK
Ezen a héten uralmi csere van a Merkúr és a Mars között. Ez azt jelenti számodra, hogy elvi, filozófia kérdésben csak olyan emberrel cserélhetsz eszmét, aki nyitott. Ha van párod, akkor vedd elő a legempatikusabb Halak énedet, hallgasd végig, és most ne ellenkezz, mert az elhúzódó konfliktust fog eredményezni! Ha nincs párod, akkor ne hallgass végig olyan embert, aki a saját hangjába szerelmes.
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