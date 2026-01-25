Égési sérülést is okozhatnak − Sose próbáld ki ezeket veszélyes hajnövesztő TikTok-trendeket

Hossz és dús haj, mindezt szinte azonnal? A hajnövesztő TikTok-trendek ezt ígérik, de arról már nem beszélnek, hogy bizonyos módszerek nemhogy nem használnak, még rettentő veszélyesek is. Ha hajzuhatag helyett te sem akarsz megégetett fejbőrt vagy elvékonyodott hajszálakat, akkor most jól figyelj!

Veszélyes hajnövesztő TikTok-trendek

Hajnövesztő TikTok-trendek és csodamódszerek egyenesen a telefonodból? Túl szép, hogy igaz legyen

A sztárok fodrásza már elárulta a fényes és dús haj titkát, te mégis az olyan TikTok-trendeknek hiszel, amelyek gyakran okoznak komoly sérülést? A szakértelem hiánya miatti rizikófaktorok a hajnövesztő tanácsok esetén is fennállnak, most azonban kutatások rántják le a leplet két igen veszélyes trendről, amelyek ugyan dús hajat ígérnek, de pont az ellenkezőjét eredményezik.

Dupla tisztítás és extrém hidratálás

Sokan vélik úgy, hogy akkor lesz a hajad tökéletesen tiszta, ha egymás után kétszer is megmosod. Vannak, akik szerint ezt a sampongyártók terjesztették el, mások fodrászoktól hallották. Az igazság azonban az, hogy a hajtípusodtól függ, hogyan, mivel és hányszor ajánlott hajat mosnod. A TikTok-trendek persze nem foglalkoznak ezzel, de abban megegyeznek, hogy szó szerint minél többször mosod és kondicionálod a hajad, annál gyorsabban fog nőni. Logikusnak hangzik? Nem éppen, ráadásul biológiailag sincs értelme. A hajszálak állapotát ugyan javíthatja a balzsam és a különböző hajpakolások, de a hajhagymák számát és működését nem befolyásolja.

Sőt, még árthatsz is vele. Egy 2018-as tanulmány szerint ugyanis a túlzott vízfelvétel felpuhíthatja a hajszálakat, amitől azok könnyebben törnek és el is vékonyodhatnak.

Vigyázz az illóolajokkal! Nem mindegy mit és hogyan használsz.

Hígítatlan illóolajok

Rozmaring, borsmenta, teafa, ezeket a természetes illóolajokat a TikTok népe imádja, főként hajnövesztő tanácsokban találkozhatunk velük. Bár tény, hogy ezek valóban hasznosak lehetnek, de sok videóban hígítás nélkül, közvetlenül a fejbőrre kenik őket. Mi ezzel a probléma? Egy 2017-ben publikált tanulmányban a kutatók arra világítottak rá, hogy a hígítatlan illóolajok gyakran okoznak irritációt, allergiás reakciót, sőt vegyi égést is.