A magyar nyelv csodálatos. Számtalan különböző módon fogalmazhatod meg az érzéseidet és a gondolataidat. Nem véletlen, hogy a történelmünk tele van szebbnél-szebb versekkel, szállóigékkel és regényekkel. Nincs ez másként a locsolóversek terén sem. Megmutatjuk, neked, hogy a mesterséges intelligencia szerint melyik a top 5 legszebb magyar locsolóvers. Ha még nem döntöttél, ezek között biztos találsz neked való költeményt.

Gyönyörű locsolóversek a biztos sikerért

A mesterséges intelligencia a rövid, könnyen tanulható, de mégis hatásos költemények mellett tette le a voksát. Az általa választott rigmusok már évtizedek óta léteznek a magyar kultúrában, azonban nem biztos, hogy mindet hallottad már. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mivel rukkolhatsz elő a Zöld erdőben jártam című versen kívül, akkor tarts velünk!

1. Egy örök klasszikus, ami méltatlanul kevésszer hangzik el

E szép házba benyitottam, nefelejcset itt találtam, nem hagyhatom elhervadni, meg szabad-e locsolni?

2. Az óvodai locsolóversek fekete öves bajnoka

Rózsa, rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajladozzál, napsütésben nyiladozzál, meglocsollak, illatozzál!

3. Ha a rámenősebb, csibészebb versekért rajongsz

Húsvét napja csupa öröm, a sok kislányt megöntözöm. Hulljon kölni a hajukra, piros tojás a markomba.

4. Vicces locsolóvers, amivel megalapozhatod a hangulatot

Anyám tyúkja tojt rá tojni, ezért jöttem most locsolni. Nem kell nekem túl sok holmi, elég lesz a tojást hozni!

5. Mindenki kedvence

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam. Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.

