2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Komáromi Bence
2026.04.06.
Ha még nincs ötleted, hogy milyen sorokkal köszöntsd a hölgyeket húsvét alkalmából, akkor segít a mesterséges intelligencia. Ha pedig nőként olvasod ezt a cikket, megmutatjuk, hogy milyen locsolóversek léteznek az unalomig ismételt „zöld erdőben jártam" rigmuson túl.

A magyar nyelv csodálatos. Számtalan különböző módon fogalmazhatod meg az érzéseidet és a gondolataidat. Nem véletlen, hogy a történelmünk tele van szebbnél-szebb versekkel, szállóigékkel és regényekkel. Nincs ez másként a locsolóversek terén sem. Megmutatjuk, neked, hogy a mesterséges intelligencia szerint melyik a top 5 legszebb magyar locsolóvers. Ha még nem döntöttél, ezek között biztos találsz neked való költeményt. 

Elhoztuk neked a top 5 legszebb locsolóverset az AI ajánlásával
Gyönyörű locsolóversek a biztos sikerért

A mesterséges intelligencia a rövid, könnyen tanulható, de mégis hatásos költemények mellett tette le a voksát. Az általa választott rigmusok már évtizedek óta léteznek a magyar kultúrában, azonban nem biztos, hogy mindet hallottad már. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mivel rukkolhatsz elő a Zöld erdőben jártam című versen kívül, akkor tarts velünk!

1. Egy örök klasszikus, ami méltatlanul kevésszer hangzik el

E szép házba benyitottam, nefelejcset itt találtam, nem hagyhatom elhervadni, meg szabad-e locsolni?

2. Az óvodai locsolóversek fekete öves bajnoka

Rózsa, rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajladozzál, napsütésben nyiladozzál, meglocsollak, illatozzál!

3. Ha a rámenősebb, csibészebb versekért rajongsz

Húsvét napja csupa öröm, a sok kislányt megöntözöm. Hulljon kölni a hajukra, piros tojás a markomba.

4. Vicces locsolóvers, amivel megalapozhatod a hangulatot

Anyám tyúkja tojt rá tojni, ezért jöttem most locsolni. Nem kell nekem túl sok holmi, elég lesz a tojást hozni!

5. Mindenki kedvence

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam. Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.

Ha nem csak a locsolkodás miatt imádod a húsvéti ünnepeket, akkor sem maradsz érdekességek nélkül. Lapunk ugyanis számtalan témában készített izgalmas cikkeket az ünnep közeledtével. Legyen szó a női babonákról, a szépségpraktikákról kikelet idején vagy a cseresznyefa-virágzásról. A legjobb húsvéti receptekről nem is beszélve.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
