Ezekkel az őszibarackos parfümökkel te is édes és kívánatos leszel

Egy jól megválasztott őszibarackos parfüm olyan, mint egy nyári emlék, amit bármikor magaddal vihetsz. Lédús, napfényes és finoman édes, mégsem válik tolakodóvá.

Idén mindenki őszibarackos parfümöt akar!

A legfinomabb őszibarackos parfümök, amik megidézik a nyarat 2026-ban a nyári női parfümök az őszibarack jegyek körül forognak majd.

Megmutatjuk, melyek azok az illatok, amiket minden it girl akar.

Egészen új szelek fújnak a parfümök világában: már rég feledésbe merültek az unalmas vaníliás vagy virágos illatok, a helyüket pedig átvették a sós, pisztáciás és gourmand parfümök.

Az idei nyár azonban teljes egészében a csábító, gyümölcsös finomságokról fog szólni, amikről sokunknak először a frissítő italok vagy a puha, nap érlelte őszibarackok jutnak eszükbe.

A peach perfume trend ugyanis már nem a gyerekkorunk édes testpermetét idézi, hanem izgalmas, kifinomult és friss kompozíciókat nyújt, amit bármikor szívesen fújunk magunkra. Mutatjuk a mi kedvenceinket!

Lancome Idole Peach 'N Roses

Ha könnyű, zamatos és játékos illatot keresel, a Lancome parfümjével nem lőhetsz mellé: nem sok, nem kevés, pont olyan, mint egy érett barack egy kiadós ebéd után.

Lancôme Idôle Peach 'N Roses 20 590/25 ml

Dior Addict Peachy Glow

A Dior parfümje egy pezsgő, ízletes szirupként lett megálmodva, így azoknak ajánljuk, akik nem bánják, ha egész nap intenzíven illatoznak.

Dior Addict Peachy Glow 32 990 Ft/30 ml

Oscar De La Renta Bella Soleil

Ha a gyümölcsös egyveleget szeretnéd egy kicsit finomítani, akkor válaszd ezt az Oscar De La Renta parfümöt, aminek kulcsfontosságú jegyei közé tartozik a pézsma, a vanília, az őszibarack és az illatosfa.

Oscar De La Renta Bella Soleil 26 100 Ft/30 ml

Zimaya Zukhruf Peach Please

Ez az unisex parfüm édes gyümölcsök és keleti fűszerek meleg fátylába burkol, ideális azok számára, akik játékos, mégis kifinomult illatra vágynak.

Zimaya Zukhruf Peach Please 8 951 Ft/100 ml

Khadlaj Peach Velvet Extrait De Parfum for Women

Ez az illat a virágos, gyümölcsös és gourmand jegyek harmonikus kombinációját kínálja olyan adalékokkal, mint a barack, karamell, fahéj és ámber.

Khadlaj Peach Velvet Extrait De Parfum for Women 18 500 Ft/100 ml

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ha szívesen olvasnál még izgalmas parfümökről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: