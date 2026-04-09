Ezekkel az őszibarackos parfümökkel te is édes és kívánatos leszel

Egy jól megválasztott őszibarackos parfüm olyan, mint egy nyári emlék, amit bármikor magaddal vihetsz. Lédús, napfényes és finoman édes, mégsem válik tolakodóvá.
A legfinomabb őszibarackos parfümök, amik megidézik a nyarat
- 2026-ban a nyári női parfümök az őszibarack jegyek körül forognak majd.
- Megmutatjuk, melyek azok az illatok, amiket minden it girl akar.
Egészen új szelek fújnak a parfümök világában: már rég feledésbe merültek az unalmas vaníliás vagy virágos illatok, a helyüket pedig átvették a sós, pisztáciás és gourmand parfümök.
Az idei nyár azonban teljes egészében a csábító, gyümölcsös finomságokról fog szólni, amikről sokunknak először a frissítő italok vagy a puha, nap érlelte őszibarackok jutnak eszükbe.
A peach perfume trend ugyanis már nem a gyerekkorunk édes testpermetét idézi, hanem izgalmas, kifinomult és friss kompozíciókat nyújt, amit bármikor szívesen fújunk magunkra. Mutatjuk a mi kedvenceinket!
Lancome Idole Peach 'N Roses
Ha könnyű, zamatos és játékos illatot keresel, a Lancome parfümjével nem lőhetsz mellé: nem sok, nem kevés, pont olyan, mint egy érett barack egy kiadós ebéd után.
Dior Addict Peachy Glow
A Dior parfümje egy pezsgő, ízletes szirupként lett megálmodva, így azoknak ajánljuk, akik nem bánják, ha egész nap intenzíven illatoznak.
Oscar De La Renta Bella Soleil
Ha a gyümölcsös egyveleget szeretnéd egy kicsit finomítani, akkor válaszd ezt az Oscar De La Renta parfümöt, aminek kulcsfontosságú jegyei közé tartozik a pézsma, a vanília, az őszibarack és az illatosfa.
Zimaya Zukhruf Peach Please
Ez az unisex parfüm édes gyümölcsök és keleti fűszerek meleg fátylába burkol, ideális azok számára, akik játékos, mégis kifinomult illatra vágynak.
Khadlaj Peach Velvet Extrait De Parfum for Women
Ez az illat a virágos, gyümölcsös és gourmand jegyek harmonikus kombinációját kínálja olyan adalékokkal, mint a barack, karamell, fahéj és ámber.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Ha szívesen olvasnál még izgalmas parfümökről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: