Egy jóleső méregtelenítés időnként nagyon hasznos tud lenni a szervezetünk számára. Tavasszal pedig különösen jól tud esni egy kis belső megtisztulás. A most következő tápanyagban gazdag smoothie-receptek ugyan nem csodaszerek, de rengeteget tehetnek azért, hogy szervezeted megkönnyebbülhessen.

Sosem volt még ilyen finom az egészséges táplálkozás: méregtelenítő smoothie-receptek.

Frissülj fel belülről – ezért imádjuk a méregtelenítő smoothie-recepteket Segítenek feltölteni a kiürült vitaminraktárakat.

Támogatják az emésztést és remekül hidratálnak.

Könnyen beilleszthetők a rohanós hétköznapokba.

A hideg és rideg téli hónapok után sokan érezzük magunkat fáradtnak, elnehezültnek. Ez pedig nem véletlen, hiszen az elmúlt időszakban kevesebb friss zöldség és gyümölcs került a tányérra, nagy eséllyel pedig a mozgás is háttérbe szorult. Mivel tavasszal a szervezetünk szó szerint vágyik a felfrissülésre, érdemes kicsit jobban odafigyelni az egészséges táplálkozásra, ami a depresszió leküzdésében is segíthet. Azonban az esetek jelentős százalékában nem radikális tisztítókúrákra van szükség, hanem tudatos méregtelenítésre. Elhoztunk pár egyszerű, mégis hatékony variációt a detox smoothie-receptek közül, amelyek egyszerre működnek vitaminbombaként és emésztést elősegítő folyékony egészségként.

Természetesen méregtelenítő smoothie-receptek

1. Zöld energiabomba smoothie

Ne félj a spenótos smoothie-tól.

Hozzávalók:

1 marék friss spenótlevél

fél kígyóuborka

1 zöld alma, meghámozva

1 teáskanál frissen reszelt gyömbér

2 dl víz vagy kókuszvíz

pár csepp citromlé

Elkészítés

Mindent alaposan moss meg, az almát magozd ki, majd az uborkával együtt darabold fel. Tedd turmixgépbe az összes hozzávalót, és mixeld simára. Ha túl sűrű, adj hozzá még egy kevés vizet.

2. Citrusos frissítő smoothie

Ez az egyik legfrissítőbb méregtelenítő smoothie.

Hozzávalók:

1 narancs, meghámozva

fél grapefruit

1 szelet friss ananász vagy 100 g konzerv

1 evőkanál chia mag

2 dl víz vagy mandulatej

Elkészítés

A gyümölcsöket darabold fel, majd turmixold össze a folyadékkal. Keverd bele a chia magot, és hagyd állni 5 percig, hogy kissé megszívja magát.

3. Céklás tisztító smoothie

Az egészséges táplálkozás a céklás smoothie-nál kezdődik.

Hozzávalók:

1 kisebb főtt cékla

1 alma

1 kisebb sárgarépa

fél citrom leve

2 dl víz vagy cukrozatlan almalé

Elkészítés