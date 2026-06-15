A brit királyi család fekete bárányaként is emlegetett herceg népszerűsége születési és választott hazájában is egyre törékenyebb. Most épp egy hétvégi NBA meccsen mutatta meg Amerika, hogy hol van Harry herceg igazi helye az általuk nagyra tartott hírességek között. Bizony, még a mostanában megkérdőjelezhető karrierútra lépő Timothée Chalamet is jóval előkelőbb helyen ült a kékvérű férfinál.

Harry herceg igen távol áll az A-listás hírességektől.

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Harry herceg a nyolcadik helyre csúszott Feleségével, Meghan Markle-lel 2020-ban költöztek az USA-ba.

Eleinte tárt karokkal fogadták a brit királyi család tagjait, ám ez pár év alatt megváltozott.

Harry herceg ma már sokkal inkább persona non grata, amit elsősorban színésznő nejének köszönhet.

Talán épp emiatt döntött úgy a sussexi hercegi pár, hogy hamarosan Ausztráliába költözik.

Nem elég, hogy az Egyesült Államokban Harry herceget újabban a Netflix hercegének gúnyolják, most újabb megaláztatást volt kénytelen elszenvedni. A szombati New York Knicks és San Antonio Spurs NBA mérkőzést ugyanis több sorral az igazi hírességek mögül nézte végig. Miközben számos színész, zenész és celeb közvetlenül a pálya mellett ült, Harry csupán a nyolcadik sorban kapott helyet. Többek között olyan A-listás sztárok hátát volt kénytelen nézni, mint Timothée Chalamet és Ben Stiller.

A herceg ráadásul felesége nélkül, meglepetésszerűen érkezett a mérkőzésre, pár órával azután, hogy kihagyta a brit királyi család londoni Trooping the Colour rendezvényét.

Harry herceg és Meghan Markle amerikai álma

A sussexi hercegi pár 2020-ban tette át székhelyét Amerikába, mivel komolyan megromlott a kapcsolatuk a brit királyi család tagjaival. Mesés álmokat dédelgettek, második gyermekük, az ötéves Lilibet is itt született. Azonban népszerűségük rohamosan csökkenés, és dokumentumfilmes terveik összedőlése végül komoly döntésre sarkallta őket. Eldöntötték, hogy Ausztráliába költöznek. Ráadásul olyan hírek is felröppentek, hogy Harry herceg szívesen kibékülne apjával, III. Károly királlyal, csak azért, hogy anyagilag újra stabilabbá válhasson.