Hő és hajkárosodás nélkül varázsolnak göndör tincseket – Reggelre csodás, hullámos fürtökkel ébredsz majd

Szeretnél gyönyörű, hullámos frizurát anélkül, hogy a hajvasaló vagy a sütővas kiszárítaná a hajadat? Ráadásul a melegben még kedved sincs a forró hajformázókkal bajlódni? Akkor van egy jó hírünk: ma már rengeteg boltban és webshopban kaphatóak szuper, hő nélküli hajgöndörítők.
- A hő nélküli hajgöndörítés kíméli a hajszálakat, így csökkenti a töredezés esélyét.
- Alvás közben is formázhatod a frizurádat, így időt spórolhatsz reggel.
- Szaténszalaggal, hajcsavaró rudakkal vagy puha hajgöndörítőkkel is látványos hullámokat készíthetsz.
Hő nélküli hajgöndörítők körképe árakkal
A hő nélküli hajgöndörítők segítségével alvás közben is elkészülhetnek a természetes hatású loknik, így reggel már csak néhány mozdulat választ el a tökéletes frizurától. Körképünkben olyan termékeket mutatunk, amiket könnyedén beszerezhetsz a drogériákban és a webshopokban is, méghozzá kedvező áron.
Miután beszerezted őket, nincs más dolgod, minthogy kövesd a csomagoláson látható utasításokat, de akár egy-egy videót is megnézhetsz a használatukról. A lényeg, hogy hajmosás után – ha már csak félig nedves vagy teljesen száraz a hajad – tedd a fejedre úgy, hogy a két vége lelógjon, mintha csak két fonat lenne, majd csavard fel rá a tincseidet alaposan, szorosan. Ha megvagy, rögzítsd hajgumival őket, fújhatsz rá esetleg hajlakkot is, aztán pedig feküdj le aludni úgy, hogy próbálj meg vigyázni a frizurádra.
Oké, nem lesz túl kényelmes, de hidd el, hogy megéri! Reggel, ha kibontod, gyönyörű, hullámos fürtökkel ébredsz majd. Fésüld őket át óvatosan, fújj rá ekkor is egy kis hajlakkot, és ragyogj a mesés hajkoronáddal!
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