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Hő és hajkárosodás nélkül varázsolnak göndör tincseket – Reggelre csodás, hullámos fürtökkel ébredsz majd

Shutterstock - Roman Samborskyi
hajformázás göndör haj körkép termék
Váradi Melinda
2026.07.02.
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Gyönyörű, hullámos frizura hajvasaló vagy hajsütő nélkül? Igen, lehetséges, méghozzá ezekkel a szuper hő nélküli hajgöndörítőkkel. Mutatjuk a kedvenceinket árakkal.

Szeretnél gyönyörű, hullámos frizurát anélkül, hogy a hajvasaló vagy a sütővas kiszárítaná a hajadat? Ráadásul a melegben még kedved sincs a forró hajformázókkal bajlódni? Akkor van egy jó hírünk: ma már rengeteg boltban és webshopban kaphatóak szuper, hő nélküli hajgöndörítők.

hajgöndörítő
A hő nélküli hajgöndörítők kíméletesen és egyszerűen varázsolnak csodás hullámokat.
Forrás: Shutterstock
  • A hő nélküli hajgöndörítés kíméli a hajszálakat, így csökkenti a töredezés esélyét. 
  • Alvás közben is formázhatod a frizurádat, így időt spórolhatsz reggel. 
  • Szaténszalaggal, hajcsavaró rudakkal vagy puha hajgöndörítőkkel is látványos hullámokat készíthetsz.

Hő nélküli hajgöndörítők körképe árakkal

A hő nélküli hajgöndörítők segítségével alvás közben is elkészülhetnek a természetes hatású loknik, így reggel már csak néhány mozdulat választ el a tökéletes frizurától. Körképünkben olyan termékeket mutatunk, amiket könnyedén beszerezhetsz a drogériákban és a webshopokban is, méghozzá kedvező áron. 

Beauty Montázs
1. PARSA BEAUTY Skunci hajgöndörítő szett, 3299 Ft 2. BrushArt Hair Heatless hair curling set hajgöndörítő készlet, Notino, 6560 Ft 3. Hő Nélküli Hajgöndörítő, TheSilkyWay, 4999 Ft 4. Douglas Collection Heatless Curling Kit, 4390 Ft 5. Hajcsavaró szett, H&M, 5195 Ft
Forrás: shutterstock

Miután beszerezted őket, nincs más dolgod, minthogy kövesd a csomagoláson látható utasításokat, de akár egy-egy videót is megnézhetsz a használatukról. A lényeg, hogy hajmosás után – ha már csak félig nedves vagy teljesen száraz a hajad – tedd a fejedre úgy, hogy a két vége lelógjon, mintha csak két fonat lenne, majd csavard fel rá a tincseidet alaposan, szorosan. Ha megvagy, rögzítsd hajgumival őket, fújhatsz rá esetleg hajlakkot is, aztán pedig feküdj le aludni úgy, hogy próbálj meg vigyázni a frizurádra.

Oké, nem lesz túl kényelmes, de hidd el, hogy megéri! Reggel, ha kibontod, gyönyörű, hullámos fürtökkel ébredsz majd. Fésüld őket át óvatosan, fújj rá ekkor is egy kis hajlakkot, és ragyogj a mesés hajkoronáddal!

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