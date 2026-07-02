Dua Lipa meztelenül fürdőzik a habokban – Fotó

Dua Lipa és Callum Turner május végén mondta ki egymásnak a boldogító igent, majd júniusban Olaszországban tartottak egy hatalmas bulit, azóta pedig a nászútjukat töltik. Az énekesnő a rajongókra is gondolva több képet is megoszt a romantikus utazásaikról, ezek közül az egyiken meztelenül fürdőzik.

Dua Lipa és Callum Turner között hatalmas a szerelem.

Forrás: Northfoto

Dua Lipa meztelenül mutatta meg magát

A 30 éves Dua Lipa és a 36 éves Callum Turner olaszországi esküvőjük után nászútra indultak, amit láthatóan nagyon élveznek. Az énekesnő rendszeresen posztol Instagram-oldalára fotókat a romantikus utazásukról, aminek természetesen nagyon örülnek a rajongók. Bikiniben is megmutatta már magát, de legutóbbi posztjában ennél sokkal kevesebb ruhában tett közzé magáról képet. A férje a kádban, fürdőzés közben kapta lencsevégre a színésznőt, akinek habos teste elnyerte a rajongók tetszését.

Az ötödik képre lapozva láthatod Dua Lipa meztelen testét:

Dua Lipa és Callum Turner 2024 januárja óta alkotnak egy párt, legalábbis akkor kezdtek el először pletykálni a kapcsolatukról, amit ugyanazon év nyarán meg is erősítettek a közösségi médiában. Az eljegyzésre sem kellett sokat várni, 2025 júniusában hivatalosan is bejelentették, az esküvő pedig kevesebb mint egy évvel később, 2026 május 31-én, Londonban volt, ahol csak a szűk család volt jelen. A buli Olaszországban folytatódott, ahol azonban már 300 vendéggel együtt ünnepelték házasságukat.

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