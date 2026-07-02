Így néz ki Matt LeBlanc lánya: a Jóbarátok sztárjának gyerekét alig látjuk – Fotó

A Jóbarátok sztárja, Matt LeBlanc családját nem tolta a refelktorfénybe, ezért is különleges alkalom a mostani. Los Angelesben, 22 éves lánya, Marina társaságában kapták lencsevégre a lesifotósok.

A Jóbarátok sztárja, Matt LeBlanc lánya társaságában sétálgatott Los Angelesben.

Forrás: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Így néz ki Matt LeBlanc, a Jóbarátok sztárjának lánya: Marina már 22 éves

Matt LeBlanc lánya, Marina már 22 éves, de eddig nagyon kevésszer láthattuk őt. A lány 2004. február 8-án született, erről a meghatározó pillanatról így nyilatkozott édesapja. „Abban a pillanatban, ahogy megláttam, beleszerettem, még soha nem éreztem ilyet” – mondta. „Nem tudtam elhinni. Attól a pillanattól kezdve tudtam, hogy semmi sem tud megakadályozni abban, hogy szeressem őt – még az sem, ha összetörné a Ferrarimat.”

A Jóbarátok sztárja nagyon jó kapcsolatot ápol a lányával, de a nyilvánosság előtt nagyon ritkán jelennek meg együtt. Ezért is különleges az, hogy a lesifotósoknak most sikerült lencsevégre kapniuk őket együtt Los Angeles Woodland Hills városnegyedében.

A Jóbarátok sztárja, Matt LeBlanc és lánya, Marina LeBlanc.

Forrás: Profimedia

A színész lánya első házasságából született Melissa McKnight színésznőtől, akivel 2003-ban kötötték össze az életüket, majd 3 évvel később, 2006-ban elváltak. A színész soha nem házasodott újra, de több kapcsolata is volt. Évekig alkotott egy párt Andrea Andersszal, akivel a Joey című sorozatban játszottak együtt, ezután a Top Gear producerével, Aurora Mulligannel járt, akivel 2022-ben botrányok közepette szakítottak. Azóta Matt LeBlanc nagyon odafigyel arra, hogy titokban tartsa kapcsolati státuszát.

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