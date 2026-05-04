A '90-es évek leggázabb cipője idén ultradivatos - A megosztó darab csak így lehet csinos

Ahogy az idő is elkezdett melegedni, a nyári trendek is beszivárogtak a hétköznapjainkba. Bár eddig azt hittük, hogy már mindent láttunk, a luxus divatházak megint ránk cáfoltak. Az idei szezon legkiemelkedőbb darabja a jelly shoes, azaz a zselé cipő. A fazon ismerős lehet gyerekkorod strandolásaiból, de a mostani dizájnok ennél már sokkal sikkesebbek. Legyen szó balerináról vagy mini magassarkúról, a szandál divat 2026-ban meglepő fordulatot vesz: mindent átvesz az átlátszó műanyag!
Eljött a jelly shoes térhódítása
- A zselé szandál volt a '90-es évek egyik legmeghatározóbb stílusjegye.
- Harminc évvel később a nosztalgikus műanyagőrület visszatért, és maga alá gyűrte a francia divathetet, sőt a legnagyobb luxusmárkákat is.
- Mutatjuk, hogyan hódított a kifutókon és hogyan viselheted te is úgy, hogy az összhatás ne gyerekes, hanem sikkes legyen!
Az idei francia divathét nyári kollekciói finoman szólva sokkolták a rajongókat, hiszen a megszokott bőrsaruk és selyem balerinák helyett a műanyag, áttetsző zselé cipőkben vonultak fel a szupermodellek. A Chloé divathét például minden szettjéhez egy zselé fazont választott, és meg is reformálta őket. Láthattunk cicasarkúkat, nyitott orrú félcipőket, sőt még zselé klumpákat is. A nagy meglepettséget az is tetézte, hogy igazuk volt. A jelly hatás tökéletes harmóniában volt a len és selyem nyári ruhákkal, ráadásul még az elegáns öltöny összeállításokkal is.
Szandál divat: új műanyag, új korszak
A ’90-es évek divatjában a neonrózsaszín, a fehér és a csillámos lila tervezések voltak a legnépszerűbbek, és bár mindennek megvolt a maga ideje, most ezeket a háttérben hagyjuk. Ahogy a fenti képeken is láthatod, az idei nyári divatban a nude, füstös és hússzínű műanyag szandálok lesznek a legmenőbbek. Ugyanakkor az is fontos, hogy az átlátszó zselé lesz a divat a teljesen pigmentált színek helyett.
A lenge nyári outfitek mellett viselheted egyszerű világos farmerrel és egy fehér pólóval is, de párosíthatod egy szaténszoknyához és egy oversize blézerhez is. Mivel a divat kisördöge mindig a részletekben rejlik, érdemes a pedikűrödet frissen tartanod ehhez a cipőhöz, sőt még egy-két lábgyűrűvel is megbolondíthatod a megjelenésedet.
Hogyan válasszunk zselé szandált?
Amikor zselécipőt vásárolunk, elkerülhetetlenül felmerül a kényelem kérdése. Mivel ezek a fazonok szintetikus anyagokból készülnek, nem fognak idővel kinyúlni vagy a lábunkhoz idomulni, mint egy hagyományos bőrcipő. A nyitott sarkú modellek általában engedékenyebbek, mint a zárt fazonok, illetve érdemes egy fél mérettel nagyobbat választanod a szokásosnál. Így képes alkalmazkodni a lábfejed napközbeni változásaihoz (például duzzadás vagy izzadás), biztosítva, hogy nyolc óra rohangálás után is kényelmes maradjon.
