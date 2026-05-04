A '90-es évek leggázabb cipője idén ultradivatos - A megosztó darab csak így lehet csinos

Ahogy az idő is elkezdett melegedni, a nyári trendek is beszivárogtak a hétköznapjainkba. Bár eddig azt hittük, hogy már mindent láttunk, a luxus divatházak megint ránk cáfoltak. Az idei szezon legkiemelkedőbb darabja a jelly shoes, azaz a zselé cipő. A fazon ismerős lehet gyerekkorod strandolásaiból, de a mostani dizájnok ennél már sokkal sikkesebbek. Legyen szó balerináról vagy mini magassarkúról, a szandál divat 2026-ban meglepő fordulatot vesz: mindent átvesz az átlátszó műanyag!

Megérkezett a jelly shoes korszak, avagy tarol a zselé cipők trendje a szandál divatban.

Eljött a jelly shoes térhódítása A zselé szandál volt a '90-es évek egyik legmeghatározóbb stílusjegye.

Harminc évvel később a nosztalgikus műanyagőrület visszatért, és maga alá gyűrte a francia divathetet, sőt a legnagyobb luxusmárkákat is.

Mutatjuk, hogyan hódított a kifutókon és hogyan viselheted te is úgy, hogy az összhatás ne gyerekes, hanem sikkes legyen!

Az idei francia divathét nyári kollekciói finoman szólva sokkolták a rajongókat, hiszen a megszokott bőrsaruk és selyem balerinák helyett a műanyag, áttetsző zselé cipőkben vonultak fel a szupermodellek. A Chloé divathét például minden szettjéhez egy zselé fazont választott, és meg is reformálta őket. Láthattunk cicasarkúkat, nyitott orrú félcipőket, sőt még zselé klumpákat is. A nagy meglepettséget az is tetézte, hogy igazuk volt. A jelly hatás tökéletes harmóniában volt a len és selyem nyári ruhákkal, ráadásul még az elegáns öltöny összeállításokkal is.

A Chloé divatház zselé szandáljai és cipő.

Szandál divat: új műanyag, új korszak

A ’90-es évek divatjában a neonrózsaszín, a fehér és a csillámos lila tervezések voltak a legnépszerűbbek, és bár mindennek megvolt a maga ideje, most ezeket a háttérben hagyjuk. Ahogy a fenti képeken is láthatod, az idei nyári divatban a nude, füstös és hússzínű műanyag szandálok lesznek a legmenőbbek. Ugyanakkor az is fontos, hogy az átlátszó zselé lesz a divat a teljesen pigmentált színek helyett.

A lenge nyári outfitek mellett viselheted egyszerű világos farmerrel és egy fehér pólóval is, de párosíthatod egy szaténszoknyához és egy oversize blézerhez is. Mivel a divat kisördöge mindig a részletekben rejlik, érdemes a pedikűrödet frissen tartanod ehhez a cipőhöz, sőt még egy-két lábgyűrűvel is megbolondíthatod a megjelenésedet.