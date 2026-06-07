Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
körömtrend

Ettől az apróságtól azonnal luxushatású lesz a külsőd - Felejtsd el az unalmas piros pedikűrt

körömtrend divat nyár pedikűr köröm
Még elő sem vetted a szandálodat, de a 2026-os trendek már letarolták a szezont! Felejtsd el az unalmas körmöket: megérkeztek azok a nyári pedikűr dizájnok, amikkel te leszel a legstílusosabb!

Bár a nyári kánikula még várat magára, a tavasz már visszavonhatatlanul megérkezett, mi pedig alig várjuk, hogy végre megszabaduljunk a zárt cipőktől és a vastag zokniktól! De mi legyen a lábkörmeinkkel? Ha te is hajlamos vagy órákig tanácstalanul ülni a szalonban a színpalettát böngészve, van egy jó hírünk: összeállítottuk azt az 5 nyári pedikűrstílust, amivel idén nyáron lehetetlen melléfogni! 

2026 nyári pedikűrtrend
Nyári pedikűr ötletek, amelyeket azonnal ki kell próbálnod!
Forrás: Shutterstock

2026 nyári pedikűrtrendek divatőrült nőknek 

  • Legyen szó a klasszikus francia körmökről vagy a chrome porok csillogásáról, minden stílusban találsz kedvedre valót. 
  • Ugorj fejest a nyári életérzésbe és válassz egy egyedi színt a lábkörmeidnek.  
  • Az idei évben pont olyan gondossággal és figyelemmel választjuk majd pedikűrjeinket, mint a kreatív manikűr szettjeinket

Bár egy piros vagy fehér pedikűr örökre verhetetlen marad, az idei trendekben ezek szinte már unalmasnak hatnak. Ha te is valami izgalmasabbra és divatosabbra vágysz ez az összeállítás neked készült.  

Nyári körömminták 2026

1. Vanília chrome 

Ha létezik tökéletes minimalista, mégis elképesztően sikkes pedikűr, akkor ez az. A vanília chrome selymes fénye nemcsak a luxus érzetét kelti, de bárhol megállja a helyét: elegáns választás egy tengerparti nyaraláshoz, de a hétköznapok rohanásában, egy egyszerű bőrszandállal is azonnal új szintre emeli a megjelenésedet. 

2. Buborék minta és textúrák 

A mintás körmök 2026 nyarán élik igazi reneszánszukat! Felejtsd el az egyszerű pöttyöket: a buborék hatású textúrák, a légies csíkok és a hűsítő márványminták verhetetlenek, ha valami igazán különlegesre vágysz. Ez a stílus nemcsak dekoratív, de igazi művészet a lábujjaidon.

3. Élénk kék 

Maradnál az egyszerű, díszítetlen színeknél, de unod a pirosat? Próbáld ki az élénk kék árnyalatokat! Egy mélyebb, telt navy kék elképesztően elegánsan mutat a hófehér bőrön, de a napbarnított lábakon is vibráló kontrasztot alkot.  

4. Neon narancssárga 

Van egy titkos trükkünk, amivel napozás nélkül is kreolabbnak tűnhet a bőröd: a neonszínek! A neon narancssárga vagy egy dögös neon pink optikailag azonnal bronzosabbá varázsolja a lábaidat. Ha feltűnésre vágysz a medence partján, ez a te körmöd. 

5. Klasszikus francia 

A francia pedikűr örök klasszikus, de idén a 90-es évek stílusa minden eddiginél erősebben tér vissza. Szeretnéd feldobni a megszokott fehér végeket? Kérj arany vagy ezüst pedikűrt a francia festéshez! Ez a fémes csavar moderné és ünnepivé teszi a legvisszafogottabb stílust is.

További körömtrendes cikkeink is érdekelhetnek:

Eufória-láz a kezeden: ezeknél a merész körmöknél nincs most menőbb

Vibráló neonok, drámai kövek és a lázadó önkifejezés diadala! Az Eufória nemcsak a tévéképernyőket, de a manikűrszalonokat is letarolta. Miközben lélegzetvisszafojtva várjuk az új évad premierjét, fejest ugrottunk a sorozat inspirálta legmerészebb körömtrendekbe!

Felejtsd el mindenki kedvenc manikűrjét, ez a trend mindent átír: az anti-francia köröm a szezon abszolút kedvence

Mi lenne, ha a világ egyik legklasszikusabb stílusát egyszerűen csak megfordítanánk? 2026 körömtrendjeiben kiemelt szerepet kapott az anti-french tip, azaz a szezon trendi francia manikűrje. Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket!

Fagyi színű körmök a porondon: hódít a sárgadinnye sorbet köröm

Most minden stílusérzékeny nő sárgadinnye manikűrt akar! A fagyi színű körmök hatalmas népszerűségnek örvendnek és mi is imádjuk őket. Nézd meg, mi a leginspirálóbb körömtrend 2026-ban!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu