55 éves lett Jennifer Lopez, akit kitagadtak otthonról, és egy musical változtatta meg az életét

Jennifer Lopez betöltötte az 55. életévét. A sikeres színésznő-énekesnő mostanában a magánéleti válságával szerepel a címlapokon, pedig az élete más területei is sok érdekességet rejtenek. Íme, néhány izgalmas tény a sztárról, amit talán nem tudtál.

Jennifer Lopez 55 éves lett

Érdekességek, amiket nem tudtál Jennifer Lopezről

Egy karibi szigethez kötik a gyökerei

1969. július 24-én New Yorkban jött világra egy komputertechnikus apa és egy háztartásbeli anya gyermekeként, utóbbi később tanárnőként helyezkedett el. A szülei mindketten gyerekként kerültek Amerikába a Puerto Ricóból bevándorló családjuk révén.

Katolikus jókislányként nőtt fel

Középosztálybeli, vallásos közegben nevelkedett. Minden vasárnap templomba járt a családjával, katolikus általános és középiskolában iskolában tanult, utóbbiban ráadásul kizárólag lányok társaságában.

Jennifer Lopez életét egy musical változtatta meg

Forrás: AFP/ PASCAL GUYOT

Egy musical változtatta meg az életét

Kislányként látta a tévében a West Side Story-t, ami óriási hatással volt rá, és a szintén Puerto Ricó-i származású főhősnő, Rita Moreno lett a példaképe. Ettől kezdve őt is a zene és a színészet érdekelte legjobban, és már ötéves korától kezdve járt ének- és táncórákra, hogy egykor nagy sztár lehessen belőle is.

Kitagadták otthonról

A családja „valami rendes szakmát” szánt neki, és el is kezdte az egyetemi tanulmányait, miközben egy ügyvédi irodánál dolgozott. Mindössze fél év után azonban otthagyta a sulit, hogy az álmait kövesse, ezzel pedig teljesen kiakasztotta a szüleit. Kidobták otthonról, nyolc hónapon át nem beszéltek vele, ezalatt Lopez a legtöbbször abban a táncstúdióban aludt, ahova gyakorolni járt.

Janet Jackson táncosaként indult a karrierje

Nem az éneklés, és nem a színészet, hanem a tánc hozta el számára a belépőt a szórakoztatóiparba. Az első komolyabb munkáját az In Living Color tévéműsorban kapta, de szerepelt például a New Kids ont he Block háttértáncosaként is az 1991-es American Music Awards gálán, és közreműködött Samantha Fox videoklipben is. Akkor sikerült szintet lépnie, amikor Janet Jackson egyik állandó táncosa lett a koncertjein és a klipjeiben, mint például a That’s the Way Love Goes.

Tragikus sorsú színésznőként futott be

A színészi karrierjében az igazi áttörést az 1997-es Dalok szárnyán című életrajzi film hozta el, amiben a főszerepet, a tragikus sorsú Selena Quintanilla texasi énekesnőt játszotta el nagy sikerrel. Ráadásul a szerep révén a színészi mellett a zenei tehetségét is megmutathatta.

Egy metróvonalról nevezte el az első albumát

Az 1999-es bemutatkozó lemeze az On the 6 (’A 6-oson’) címet viselte, amivel egy New York-i közlekedési vonalra utalt. Lopez ugyanis Bronx városrészben nőtt fel, ahonnan a 6-os metróvonal visz be a központi Manhattanbe, ezt az utat pedig sokszor meg kellett tennie, amikor különféle meghallgatásokra járt. Így a lemez címe a befutásért vívott küzdelmét jelképezi.

A negyedik házasságát koptatja

Négyszer ment férjhez, és két (iker)gyereke született. A kubai pincér Ojani Noával mindössze egyetlen évig, a táncos Cris Judd-dal két évig éltek házasságban. Az énekes Marc Anthony bizonyult eddig a leghosszabb kapcsolatának, ő 2004 és 2014 között volt a férje, és tőle születtek a gyerekei is, sőt Anthony további gyerekeinek nevelőanyjaként is helyt kellett állnia. Mégis a hollywoodi sztár Ben Affleck a leghíresebb szerelme, akivel a 2000-es évek elején egyszer már egy (számos dalban is megénekelt) eljegyzésig is eljutottak, majd nemrégiben újra egymásra találtak, habár az elmúlt hónapok a házassági válságukról szóltak.