Metál színek az őszben − Hogy még a sötétben is világítson az a szem − Termékekkel, árakkal

Elég volt a natúr, „csak egy kis barna satír, mert az univerzum nem bír el ennél többet” korszakából. A TikTok idén ősszel újra felfedezte a színes, — ráadásul — metál fényű szemceruzákat, és nem túlzás azt mondani, hogy mindenki odavan értük. Képzeld csak el! Egy csillogó zöld vagy lila vonal a szem alatt, ami egy pillanat alatt átfordítja a szimplán fáradt tekintetet művészien fáradt, de szexin csillogóvá. Ez a szemceruzatrend pont az a fajta visszatérés, ami egyszerre nosztalgikus és mégis ultramodern.

Visszatért a metál színű szemceruza.

Forrás: Shutterstock

Megjött a metál szemceruza az őszi trendekbe

Az egészben az a zseniális, hogy nem kell profi sminkmesternek lenned ahhoz, hogy működjön. Egyetlen mozdulat, egy metál árnyalat. A TikTok beauty-gurui szerint a trükk az, hogy nem kell túlgondolni. Elég, ha a vízvonalat vagy az alsó pillasort húzod ki egy kis fémes ragyogással, és máris készen állsz arra, hogy bevilágítsd a kocsmát, a klubot, vagy akár csak a buszmegállót a 7:15-ös járatnál.

Az őszi sminkpaletta idén tehát nem a matt barnáról, hanem a metálos ragyogásról szól. Kérdés csak az: te mennyire mersz kitűnni?

Most pedig jöjjön a legizgalmasabb rész. Mutatunk pár konkrét darabot, amik garantáltan fénybe borítják a sminkedet.

NYX Professional Makeup Epic Wear Liner Stick 22-es árnyalat 3700Ft

Forrás: notino.hu

Strapabíró és élénk, pont olyan, amitől a TikTok-lányok nem tudnak szabadulni.

Sisley Paris Phyto-Eye Twist Sunset 19 árnyalat 20 090ft

Forrás: Douglas

Luxi kategória, krémesen siklik, mintha nem is sminkelnél, hanem egy drága spa-kezelést kapnál a szemed alatt.

Yves Saint Laurent Lines Liberated 14 900Ft

Forrás: Marinnaud

Mert néha jó, ha a szemceruzád ugyanannyira couture, mint a kabátod.

Catrice Szemhéjtus, Space Glam - Nr. 030 Cosmic Chrome 1749Ft

Forrás: dm.hu

Pénztárcabarát, mégis olyan, mintha a NASA készítette volna.

trend !t up Szemceruza Chromatic Glow 010 1319Ft

Forrás: dm.hu

Drogériás, egyszerű, de a csillogás garantált, ha csak a hétfő reggeleket akarod túlélni némi extra fénnyel.