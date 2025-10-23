Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
smink

Metál színek az őszben − Hogy még a sötétben is világítson az a szem − Termékekkel, árakkal

Shutterstock - Ekaterina Jurkova
smink sminktippek termék ősz
Hajdu Viktória
2025.10.23.
Szem alatti metálvonal, ami többet mond minden szónál. A TikTokon új beauty-láz tört ki, és mi sem tudunk ellenállni. Megjött a metál szemceruza ideje.

Elég volt a natúr, „csak egy kis barna satír, mert az univerzum nem bír el ennél többet” korszakából. A TikTok idén ősszel újra felfedezte a színes, — ráadásul — metál fényű szemceruzákat, és nem túlzás azt mondani, hogy mindenki odavan értük. Képzeld csak el! Egy csillogó zöld vagy lila vonal a szem alatt, ami egy pillanat alatt átfordítja a szimplán fáradt tekintetet művészien fáradt, de szexin csillogóvá. Ez a szemceruzatrend pont az a fajta visszatérés, ami egyszerre nosztalgikus és mégis ultramodern.

Visszatért a metál színű szemceruza.
Visszatért a metál színű szemceruza.
Forrás: Shutterstock

Megjött a metál szemceruza az őszi trendekbe

Az egészben az a zseniális, hogy nem kell profi sminkmesternek lenned ahhoz, hogy működjön. Egyetlen mozdulat, egy metál árnyalat. A TikTok beauty-gurui szerint a trükk az, hogy nem kell túlgondolni. Elég, ha a vízvonalat vagy az alsó pillasort húzod ki egy kis fémes ragyogással, és máris készen állsz arra, hogy bevilágítsd a kocsmát, a klubot, vagy akár csak a buszmegállót a 7:15-ös járatnál. 

@leilabony2

тг: leilabo

♬ som original - kai

Az őszi sminkpaletta idén tehát nem a matt barnáról, hanem a metálos ragyogásról szól. Kérdés csak az: te mennyire mersz kitűnni?

Most pedig jöjjön a legizgalmasabb rész. Mutatunk pár konkrét darabot, amik garantáltan fénybe borítják a sminkedet.

NYX Professional Makeup Epic Wear Liner Stick 22-es árnyalat 3700Ft
Forrás:   notino.hu

Strapabíró és élénk, pont olyan, amitől a TikTok-lányok nem tudnak szabadulni.

Sisley Paris Phyto-Eye Twist Sunset 19 árnyalat 20 090ft
Forrás: Douglas

Luxi kategória, krémesen siklik, mintha nem is sminkelnél, hanem egy drága spa-kezelést kapnál a szemed alatt.

Yves Saint Laurent Lines Liberated 14 900Ft
Forrás:  Marinnaud

Mert néha jó, ha a szemceruzád ugyanannyira couture, mint a kabátod.

Catrice Szemhéjtus, Space Glam - Nr. 030 Cosmic Chrome 1749Ft
Forrás:  dm.hu

Pénztárcabarát, mégis olyan, mintha a NASA készítette volna.

trend !t up Szemceruza Chromatic Glow 010 1319Ft
Forrás:  dm.hu

Drogériás, egyszerű, de a csillogás garantált, ha csak a hétfő reggeleket akarod túlélni némi extra fénnyel.

Wednesday, Morticia vagy Enid? — Így készítsd el a Nevermore Akadémia lányainak ikonikus sminkjeit

Ma bemutatjuk a kedvenc női antihőseink sminkjeit, és azt is, hogyan készítsd el otthon Wednesday gótikus kinézetét, Morticia szigorú báját és Enid játékos pajkosságát.

Te is elkövetted, csak nem tudsz róla - Ezek az idei nyár legkínosabb sminkbakijai

Bizonyos dolgokkal nagyon mellé lehet fogni!

Ezt használd szemceruza helyett, hogy profinak tűnjön a sminked

Szeretnéd, ha a tekinteted ragyogó lenne? Akkor itt az ideje, hogy a szemceruza helyettesítésre kerüljön - mutatjuk, hogyan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu