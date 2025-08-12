Megdöbbentő, mi derült ki Jennifer Anistonról — A színésznő Matthew Perry haláláról beszélt

Jennifer Aniston nyíltan beszélt Matthew Perry, a Jóbarátok című sorozatbeli partnere és a való életben is jóbarátja haláláról, bevallva: „Mindent megtettünk, amit tudtunk, amikor tudtunk”.

Jennifer Aniston és Matthew Perry nemcsak kollégák, barátok is voltak

Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Jennifer Aniston mindent megtett, hogy megmentse Perryt

A Vanity Fairnek adott interjút Jennifer Aniston, amely Matthew Perry halálát is érintette. A színésznő többek között arról beszélt, hogyan látták ők, a barátai a színészt és a küzdelmeit, és mit érez a halálával kapcsolatban.

„Olyan volt, mintha már régóta gyászolnánk Matthew-t, aki nagyon nehéz harcot vívott a betegségével. Bármennyire is nehéz volt mindannyiunknak és a rajongóknak, van bennem egy rész, aki úgy gondolja, hogy jobb ez így. Örülök, hogy elmúltak a fájdalmai” — nyilatkozta Jennifer Aniston.

Matthew Perry csupán 54 éves volt, amikor 2023-ban a Los Angeles-i otthonában holtan találták. A halálának oka a ketamin-túladagolás és az amiatti jakuzziba fulladás volt.

Sokakat meglephet, amit a színésznő mondott, de nem véletlenül érez így. Kevesen tudják, hogy Jennifer Anistonnak mekkora szerepe van abban, hogy Matthew Perry nem halt meg korábban, és hogy küzdött a gyógyulásért és az életéért. A Jóbarátok Chandlerje a halála előtt beszélt arról, hogy a drogfüggősége tetőpontján Aniston volt az, aki elérte, hogy egyáltalán felismerje, hogy problémája van.

„Abban az időben, amikor a város sztárjának kellett volna lennem, egy sötét szobában ültem, csak drogdílerekkel találkoztam, és teljesen egyedül voltam”. Ebben az időszakában Jennifer Aniston volt az, aki a legtöbbet nyújtotta neki. A színész azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ijesztő pillanat volt, amikor a színésznő vállalva a konfrontációt, a szemébe mondta, hogy függő, de nagyon hálás neki érte.