Megdöbbentő, mi derült ki Jennifer Anistonról — A színésznő Matthew Perry haláláról beszélt

A Vanity Fairnek adott interjút a Jóbarátok és a The Morning Show sztárja, amelyben többek között volt kollégája és barátja haláláról is beszélt. Jennifer Aniston vallomása sokakat meglephet, ahogy az is, hogy milyen szerepe volt az elhunyt színész életében.

Jennifer Aniston nyíltan beszélt Matthew Perry, a Jóbarátok című sorozatbeli partnere és a való életben is jóbarátja haláláról, bevallva: „Mindent megtettünk, amit tudtunk, amikor tudtunk”. 

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston és Matthew Perry nemcsak kollégák, barátok is voltak
Forrás: Collection ChristopheL via AFP

Jennifer Aniston mindent megtett, hogy megmentse Perryt

A Vanity Fairnek adott interjút Jennifer Aniston, amely Matthew Perry halálát is érintette. A színésznő többek között arról beszélt, hogyan látták ők, a barátai a színészt és a küzdelmeit, és mit érez a halálával kapcsolatban. 

„Olyan volt, mintha már régóta gyászolnánk Matthew-t, aki nagyon nehéz harcot vívott a betegségével. Bármennyire is nehéz volt mindannyiunknak és a rajongóknak, van bennem egy rész, aki úgy gondolja, hogy jobb ez így. Örülök, hogy elmúltak a fájdalmai” — nyilatkozta Jennifer Aniston.

Matthew Perry csupán 54 éves volt, amikor 2023-ban a Los Angeles-i otthonában holtan találták. A halálának oka a ketamin-túladagolás és az amiatti jakuzziba fulladás volt. 

Sokakat meglephet, amit a színésznő mondott, de nem véletlenül érez így. Kevesen tudják, hogy Jennifer Anistonnak mekkora szerepe van abban, hogy Matthew Perry nem halt meg korábban, és hogy küzdött a gyógyulásért és az életéért. A Jóbarátok Chandlerje a halála előtt beszélt arról, hogy a drogfüggősége tetőpontján Aniston volt az, aki elérte, hogy egyáltalán felismerje, hogy problémája van. 

„Abban az időben, amikor a város sztárjának kellett volna lennem, egy sötét szobában ültem, csak drogdílerekkel találkoztam, és teljesen egyedül voltam”. Ebben az időszakában Jennifer Aniston volt az, aki a legtöbbet nyújtotta neki. A színész azt mondta, hogy annak ellenére, hogy ijesztő pillanat volt, amikor a színésznő vállalva a konfrontációt, a szemébe mondta, hogy függő, de nagyon hálás neki érte. 

