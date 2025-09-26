Megmutatta hármas ikreit Rúzsa Magdi: kedves fotón az egész család

Bár az arcukat soha nem látni, az énekesnő a közösségi oldalain olykor megmutatja a gyerekeit. Most a szicíliai nyaralásukról tett fel egy képet, ahogy a történelmi városrészben sétálgat a család: Rúzsa Magdi hármas ikrei elképesztően cukik.
Hihetetlen, de már elmúltak háromévesek az ország legismertebb hármas ikrei. Rúzsa Magdi olaszországi nyaralásukba engedett betekintést − szúrta ki a Bors. A vakációra természetesen magukkal vitték a gyerekeket is: Rúzsa Magdi hármas ikrei: Keve, Zalán és Lujzi hatalmasat nőttek.
A gyerekek idén megkezdték az óvodát is, Magdi nemrégiben arról posztolt, ahol a csöppségek elindulnak kis hátizsákjukkal. „Megyünk az ovibaaa! Első nap” − írta a poszthoz az énekesnő, aki korábban már elárulta, hogy gyermekei, bár ikrek, teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Kislánya a legcserfesebb, a fiainak pedig már kialakult a saját érdeklődési körük.
Rúzsa Magdi ikrei, Lujza, Zalán és Keve 2022. februárjában jöttek világra. Születésük hírét az édesanyjuk jelentette be az Instagramon.
