Megmutatta hármas ikreit Rúzsa Magdi: kedves fotón az egész család

vakáció Rúzsa Magdi család
Az énekesnő időről időre megoszt képeket gyerekeiről, a rajongók pedig odavannak értük. Rúzsa Magdi hármas ikreiről ezúttal Szicíliából posztolt.

Bár az arcukat soha nem látni, az énekesnő a közösségi oldalain olykor megmutatja a gyerekeit. Most a szicíliai nyaralásukról tett fel egy képet, ahogy a történelmi városrészben sétálgat a család: Rúzsa Magdi hármas ikrei elképesztően cukik. 

Rúzsa Magdi hármas ikrei már ovisok
Rúzsa Magdi hármas ikrei már ovisok
Forrás: TV2

Édes fotón Rúzsa Magdi hármas ikrei 

Hihetetlen, de már elmúltak háromévesek az ország legismertebb hármas ikrei. Rúzsa Magdi olaszországi nyaralásukba engedett betekintést − szúrta ki a Bors. A vakációra természetesen magukkal vitték a gyerekeket is: Rúzsa Magdi hármas ikrei: Keve, Zalán és Lujzi hatalmasat nőttek. 

A gyerekek idén megkezdték az óvodát is, Magdi nemrégiben arról posztolt, ahol a csöppségek elindulnak kis hátizsákjukkal. „Megyünk az ovibaaa! Első nap” − írta a poszthoz az énekesnő, aki korábban már elárulta, hogy gyermekei, bár ikrek, teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Kislánya a legcserfesebb, a fiainak pedig már kialakult a saját érdeklődési körük.

Rúzsa Magdi ikrei, Lujza, Zalán és Keve 2022. februárjában jöttek világra.  Születésük hírét az édesanyjuk jelentette be az Instagramon.

Tündérként ragyogott Rúzsa Magdi kislánya, habos-babos ruhában hódította meg az internetet – FOTÓ

Rúzsa Magdi kislányáról álomszép fotók készültek egy esküvőn – a rajongók elolvadtak Lujzától.

Ilyen cukin bicikliznek Rúzsa Magdi hármasikrei - Videón a gyerekek

Szinte hihetetlen, hogy már háromévesek elmúltak az énekesnő gyerekei. Rúzsa Magdi megmutatta hármasikreit, ahogy futóbicikliznek.

Romantikus utazásról posztolt Rúzsa Magdi: így élvezik férjével a kikapcsolódást - Fotók

Olaszországba utazott az énekesnő és férje. Rúzsa Magdi videót és fotókat is megosztott Velencéről.

 

 

