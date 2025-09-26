Megmutatta hármas ikreit Rúzsa Magdi: kedves fotón az egész család

Bár az arcukat soha nem látni, az énekesnő a közösségi oldalain olykor megmutatja a gyerekeit. Most a szicíliai nyaralásukról tett fel egy képet, ahogy a történelmi városrészben sétálgat a család: Rúzsa Magdi hármas ikrei elképesztően cukik.

Rúzsa Magdi hármas ikrei már ovisok

Édes fotón Rúzsa Magdi hármas ikrei

Hihetetlen, de már elmúltak háromévesek az ország legismertebb hármas ikrei. Rúzsa Magdi olaszországi nyaralásukba engedett betekintést − szúrta ki a Bors. A vakációra természetesen magukkal vitték a gyerekeket is: Rúzsa Magdi hármas ikrei: Keve, Zalán és Lujzi hatalmasat nőttek.

A gyerekek idén megkezdték az óvodát is, Magdi nemrégiben arról posztolt, ahol a csöppségek elindulnak kis hátizsákjukkal. „Megyünk az ovibaaa! Első nap” − írta a poszthoz az énekesnő, aki korábban már elárulta, hogy gyermekei, bár ikrek, teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Kislánya a legcserfesebb, a fiainak pedig már kialakult a saját érdeklődési körük.