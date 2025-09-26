Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emlékszel még a Szellemekkel suttogóra? 20 éves a sikersorozat – Így néznek ki a szereplők ma

CBS - CBS Photo Archive
akkor és most sorozat Szellemekkel suttogó Jennifer Love Hewitt
Gyüre Bernadett
2025.09.26.
2005-ben debütált az egyik kedvenc természetfeletti drámánk, ami 5 évadon keresztül futott. A Szellemekkel suttogó a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend.

Jennifer Love Hewitt talán egyik leghíresebb szerepe a Szellemekkel suttogó. A sorozat 2005 szeptemberében került világszerte a képernyőkre –már 20 év eltelt azóta, hogy először találkoztunk Melinda Gordonnal és a természetfeletti képességeivel.

A Szellemekkel suttogó a mai napig az egyik legjobb természetfeletti dráma.
Forrás: CBS

Így néznek ki ma a Szellemekkel suttogó színészei

Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) különleges képeségekkel rendelkezik: elhunyt emberek szellemeivel kommunikál és segít nekik átkelni a túlvilágra. Sokszor úgy érzi, hogy tehetsége inkább teher, mert sokan nem hisznek benne. Képességét mindig jó dolgokra használja, hiszen információkat közvetít az élők és elhunyt szeretteik között, akiknek ez által könnyebb elengedi a halottaikat. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű, hiszen a szellemek sokszor zavaros és megtévesztő információkat adnak.

A Szellemekkel suttogó egy természetfeletti dráma, nem hagyja unatkozni a nézőket.

Ha érdekel, hogyan néznek ki ma a Szellemekkel suttogó színészei, akkor kattints a galériánkra:

Jennifer Love Hewitt játszotta Melinda Gordon szerepét a Szellemekkel suttogó sorozatban. Előtte a 90-esek évek igazi ikonja volt, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Tudom, mit tettél tavaly nyáron és a Buli az élet. Idén újra feltűnt a Tudom, mit tettél tavaly nyáron folytatásában, ahol a tőle megszokott tökéletes módon hozta Julie szerepét. Ma már inkább a családjára fókuszál és gyermekei nevelését tartja a legfontosabb dolognak.
Getty Images / Northfoto

