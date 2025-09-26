Emlékszel még a Szellemekkel suttogóra? 20 éves a sikersorozat – Így néznek ki a szereplők ma

Jennifer Love Hewitt talán egyik leghíresebb szerepe a Szellemekkel suttogó. A sorozat 2005 szeptemberében került világszerte a képernyőkre –már 20 év eltelt azóta, hogy először találkoztunk Melinda Gordonnal és a természetfeletti képességeivel.

A Szellemekkel suttogó a mai napig az egyik legjobb természetfeletti dráma.

Így néznek ki ma a Szellemekkel suttogó színészei

Melinda Gordon (Jennifer Love Hewitt) különleges képeségekkel rendelkezik: elhunyt emberek szellemeivel kommunikál és segít nekik átkelni a túlvilágra. Sokszor úgy érzi, hogy tehetsége inkább teher, mert sokan nem hisznek benne. Képességét mindig jó dolgokra használja, hiszen információkat közvetít az élők és elhunyt szeretteik között, akiknek ez által könnyebb elengedi a halottaikat. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű, hiszen a szellemek sokszor zavaros és megtévesztő információkat adnak.

A Szellemekkel suttogó egy természetfeletti dráma, nem hagyja unatkozni a nézőket.

