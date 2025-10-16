Még több dráma, még több árulás, még több összeesküvés: A diplomata visszatér a Netflixre

Keri Russell visszatér, de ezúttal nemcsak a házasságát kell valahogy túlélnie, hanem egy összeesküvést is, ami egészen a Fehér Házig ér. A diplomata új évada október 16-án, érkezik a Netflixre, és minden eddiginél brutálisabb politikai játszmákat és erkölcsi dilemmákat ígér. A sorozat eddig is arról szólt, hogyan egyensúlyoz egy nő a hatalom, a házasság és a morális döntések határán – most azonban a tét minden korábbinál nagyobb. Egyetlen rossz döntés nemcsak a karrierjébe, de a világ békéjébe kerülhet.

A diplomata szereplői

Forrás: Shutterstock

A diplomata új évada: káosz, árulás és körmönfont női hatalmi játszmák

Keri Russell így nyilatkozott az új évadról a Varietynek:

„Minden évaddal nő a tét, és minden döntés kockázatosabb, mint az előző. Ez a sorozat a kontroll elvesztéséről szól, és arról, hogy néha épp akkor születnek a legbátrabb döntések, amikor minden veszni látszik.”

A politikai thriller 3. évadában Kate Wyler (Keri Russell) nagykövetet követjük nyomon, miután Grace Penn (Allison Janney) alelnököt terrorista összeesküvés kitervelésével vádolta meg, és beismerte, hogy az alelnök posztjára pályázik. Az elnök halála után azonban Kate férjére, Halra (Rufus Sewell) terelődik a gyilkosság gyanúja. Ennek köszönhetően Kate-nek olyan szerepet kell vállalnia, amelyet soha nem akart. Az új felelősség egyre bonyolultabbá teszi a barátságát Austin Dennison külügyminiszterrel (David Gyasi) és Penn férjével, Toddal (Bradley Whitford) – ez számtalan feszültséghez és konfliktushoz vezet.

Keri Russell mellett újra láthatjuk Rufus Sewellt is Hal Wyler szerepében, akinek Kate-tel való kapcsolata továbbra is a sorozat egyik legkomplexebb és legizgalmasabb szála. A hatalom és házasság kérdései elválaszthatatlanul összefonódnak. A diplomácia mindig is a hatalmasok játszótere volt, Kate Wyler pedig alapos emberismeretének köszönhetően remekül játszik mások érzelmeivel, hogy a dolgokat a saját akaratának megfelelően alakítsa. A harmadik évadban egészen magas szintre fejleszti az a képességét.

A diplomata 3. évada tele van politikai intrikákal és emberi drámákkal

Kate Wyler immár nemcsak külpolitikai frontokon vívja harcait, hanem a hatalom legfelsőbb köreiben is. A Fehér Ház falai között most még több árulás, titkos alku és politikai játszma várható. A diplomata harmadik évadában a hangsúly a személyes történeteken lesz. Az fő kérdés: hogyan maradhat valaki ember, miközben a világ sorsa a kezében van? A készítők a megszokott, lendületes történetmesélést még több érzelmi mélységgel fűszerezték, a karakterek morális határait is tovább feszegetik.