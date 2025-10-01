Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 1., szerda

Eltemették Claudia Cardinalét — A szertartáson a tragikus körülmények között született, eltitkolt fia is megjelent

Life.hu
2025.10.01.
Szeptember 30-án, kedden a párizsi Saint-Roch templomban tartották Claudia Cardinale temetését. A gyászszertartáson ott volt a lánya, Claudia, és az elhunyt színésznő tragikus körülmények között született fia, Patrick is, akinek nyilvános megjelenése ritka eseménynek számít.

Szeptember 30-án, kedden számos híresség gyűlt össze a Saint-Roch templomban, hogy részt vegyen Claudia Cardinale temetésén. A politikai és filmes világ színe-java megjelent a szertartáson, hogy végső búcsút vegyen a szeptember 23-án elhunyt színésznőtől, és gyermekei is ott voltak elhunyt édesanyjuk temetésén, ami lánya esetében egyértelmű volt, a fia megjelenése azonban sokakat meghatott. 

Claudia Cardinale
Szeptember 23-án hunyt el Claudia Cardinale 
Forrás: SVEN SIMON

Claudia Cardinale sokáig titkolta a fiát, Patrickot

Claudia Cardinale temetésén viszonylag feltűnő jelenség volt a lánya, Claudia, akit Alain Terzian és Bernard Montiel kíséret a temetésen, ám a háttérben, kissé visszahúzódva ott volt Patrick Cristaldi is, akit Bruno és Adriano, a néhai színésznő két testvére kísért, és aki testvéréhez hasonlóan, szintén váltott néhány szót a meghívottakkal. A színésznő fia mindig is viszonylag diszkrét volt, aminek oka, hogy a gyermek kilétét az olasz színésznő sokáig titokban tartotta.

Miért titkolta a fiát Claudia Cardinale?

A 87 éves korában elhunyt Claudia Cardinale két gyermeket hagyott hátra: Patricket, akiről a mai napig nem tudni, ki az apja, és Claudiát, aki a színésznő és az olasz rendező, Pasquale Squitieri szerelmének gyümölcse. Cardinale 20 évesen szülte meg fiát, és sok éven át titokban tartotta a fiú kilétét. A sztár eleinte kisöccseként mutatta be gyermekét, ami az olasz producer, Franco Cristaldi ötlete volt, hogy ne ártson a a színésznő karrierjének.

„Diszkréten megszerveztük a szülést Londonban. Ugyanez a producer találta ki, hogy a babát a kistestvéremként mutassuk be. Kénytelen voltam vállalni ezt a hazugságot, hogy elkerüljem a botrányt és megvédjem a karrieremet” – emlékezett vissza 2017-ben a Le Monde-ban Claudia Cardinale, aki szerint Patrick születése nélkül talán soha nem lett volna ilyen nagy színésznő. 

„Nem jutottam volna el idáig, ha a kisfiam születése, amely egy nemi erőszak következménye volt, nem késztetett volna arra, hogy a filmiparban keressem meg a kenyerem, és függetlenné váljak. Érte tettem. Patrickért, azért a kisbabáért, akit a körülmények és a házasságon kívüli születés akkoriban kiváltotta hatalmas botrány ellenére is meg akartam tartani” — vallotta be a színésznő, aki végül kilenc évvel később a hazugság terhe és a rengeteg pletyka miatt végre felfedte Patrick valódi kilétét a Paris Match magazinnak.

