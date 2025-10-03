P. Diddy megtörte a csendet: ezt a levelet írta a mai ítélethirdetés előtt

P. Diddy és ügyvédje mindent megtesz, hogy a rapper ne kapjon több börtönbüntetést, mint 14 hónap. Mivel az előzetes is számít, így azonnal szabadulhatna. Az óvadékkérelmét eddig elutasították, és akár 20 évre is ítélhetik.
P. Diddyt júliusban öt vádpontból kettőben bűnösnek találták, a tárgyalását pedig október 3-ra tűzték ki. A rapper levelet írt a bíróságnak, kegyelemért könyörgött Arun Subramanian bírónak és fogadkozott, hogy soha többé nem követ el bűncselekményt.
„Ez volt életem legnehezebb két éve, és a jelenlegi helyzetemért senkit sem hibáztathatok, csak magamat (...) Hatalmas hibát követtem el, hogy kezet emeltem arra a nőre, akit szerettem. Ma alázatosan kérek Öntől még egy esélyt” − idézi Combst a New York Times.
A per hatalmas figyelmet kapott, mivel Combs a szórakoztatóipar egyik legismertebb és befolyásosabb szereplője. Az ügyészek azzal vádolták, hogy éveken át egy kiterjedt bűnszervezetet irányított, amely szexkereskedelemmel is foglalkozott, és ebben két volt partnere is érintett volt: Casandra „Cassie” Ventura, valamint egy másik nő, aki a bíróság előtt „Jane” álnéven tett tanúvallomást.
