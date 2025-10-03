Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

P. Diddy megtörte a csendet: ezt a levelet írta a mai ítélethirdetés előtt

per P. Diddy ítélethirdetés bíróság
Kegyelemért könyörög a bíróságnak a zenész. P. Diddy új esélyt kér és fogadkozik, többé nem követ el bűncselekményt.

P. Diddy és ügyvédje mindent megtesz, hogy a rapper ne kapjon több börtönbüntetést, mint 14 hónap. Mivel az előzetes is számít, így azonnal szabadulhatna. Az óvadékkérelmét eddig elutasították, és akár 20 évre is ítélhetik. 

Forrás: Variety/Getty Images

P. Diddy nyilatkozatot tett az ítélethirdetés előtt

P. Diddyt júliusban öt vádpontból kettőben bűnösnek találták, a tárgyalását pedig október 3-ra tűzték ki. A rapper levelet írt a bíróságnak, kegyelemért könyörgött Arun Subramanian bírónak és fogadkozott, hogy soha többé nem követ el bűncselekményt.

„Ez volt életem legnehezebb két éve, és a jelenlegi helyzetemért senkit sem hibáztathatok, csak magamat  (...) Hatalmas hibát követtem el, hogy kezet emeltem arra a nőre, akit szerettem. Ma alázatosan kérek Öntől még egy esélyt” − idézi Combst a  New York Times.

A per hatalmas figyelmet kapott, mivel Combs a szórakoztatóipar egyik legismertebb és befolyásosabb szereplője. Az ügyészek azzal vádolták, hogy éveken át egy kiterjedt bűnszervezetet irányított, amely szexkereskedelemmel is foglalkozott, és ebben két volt partnere is érintett volt: Casandra „Cassie” Ventura, valamint egy másik nő, aki a bíróság előtt „Jane” álnéven tett tanúvallomást.

P. Diddy karácsonya ismét börtönben telhet: a rapper rendkívül ideges

Sean „Diddy” Combs feszült és azt latolgatja, vajon idén is a börtönben tölti-e a karácsonyt. P. Diddy ügyében október 3-án hirdetnek ítéletet.

P. Diddy azt állítja, kukacos, romlott étellel etetik a börtönben

A zenei mogul szervezete megsínyli a börtönéletet. P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva.

P. Diddy karrierjének végleg befellegzett? — Jogászok latolgatják a visszatérés esélyeit

Még nem tudni, mi lesz az ítélet, de már most rebesgetik a visszatérését. P. Diddy rajongótábora alig várja, hogy színpadra álljon a rapper.

 

