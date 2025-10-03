P. Diddy megtörte a csendet: ezt a levelet írta a mai ítélethirdetés előtt

P. Diddy és ügyvédje mindent megtesz, hogy a rapper ne kapjon több börtönbüntetést, mint 14 hónap. Mivel az előzetes is számít, így azonnal szabadulhatna. Az óvadékkérelmét eddig elutasították, és akár 20 évre is ítélhetik.

P. Diddy ügyében október 3-án születik döntés

P. Diddy nyilatkozatot tett az ítélethirdetés előtt

P. Diddyt júliusban öt vádpontból kettőben bűnösnek találták, a tárgyalását pedig október 3-ra tűzték ki. A rapper levelet írt a bíróságnak, kegyelemért könyörgött Arun Subramanian bírónak és fogadkozott, hogy soha többé nem követ el bűncselekményt.

„Ez volt életem legnehezebb két éve, és a jelenlegi helyzetemért senkit sem hibáztathatok, csak magamat (...) Hatalmas hibát követtem el, hogy kezet emeltem arra a nőre, akit szerettem. Ma alázatosan kérek Öntől még egy esélyt” − idézi Combst a New York Times.