Hollywoodban debütál testvérekként az Elit két legszexibb szereplője

Ha te is kedvelted az Elit című spanyol sorozatot, ami egy magániskola tanulóinak életét mutatta be és ami egy idő után inkább felnőtt filmbe fordult át, akkor bizonyára te is megjegyezted magadnak Manu Rios és Áron Piper nevét.

A két őrülten sármos színész bár Spanyolországban hatalmas népszerűségnek örvend, egyelőre még nem eveztek nemzetközi vizekre – egészen eddig!

Kiderült ugyanis, hogy szerepet kaptak egy hollywoodi szuperprodukcióban, amiről azt suttogják, hogy Johnny Depp nagy visszatérése lesz. A Day Drinker című akció-thriller egy privát jachton játszódik, ahol a pultos lány (Madelyn Cline) összeismerkedik az egyik alkoholista vendéggel (Johnny Depp) és mire kettőt pislognak, már rég behálózta őket egy alvilági banda, aminek egy mindenre elszánt bűnöző (Penélope Cruz) a feje.

Hogy Áron és Manu karaktere hogyan kapcsolódik a sztorihoz, azt egyelőre nem lehet tudni, de már elszólták magukat, hogy egy testvérpárt fognak alakítani.

A filmet Marc Webb rendezi, aki többek között a Csodálatos Pókember rendezője is volt. A filmet április 14-én kezdték el forgatni Spanyolországban, a premier dátumát pedig még egyelőre nem lehet tudni.