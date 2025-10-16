Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az ezredforduló legbetegebb filmje: 25 éves lett a Hangyák a gatyában – Így néznek ki a szereplők ma

vígjáték Hangyák a gatyában előtte-utána
Nagy Kata
2025.10.16.
Kevés német film aratott olyan átütő sikert Magyarországon, mint a Hangyák a gatyában című vígjáték, ami igazi kultfilmmé vált a tinédzserek körében.

A Hangyák a gatyában betöltötte azt a tátongó űrt, amit az Amerikai pite hagyott maga után. 

Részlet a Hangyák a gatyában című filmből
A Hangyák a gatyában a tinik egyik legnépszerűbb film volt a 2000-es években. 
Forrás: Profimedia

Így néznek ki napjainkban a Hangyák a gatyában főszereplői 

A Hangyák a gatyában remekül tükrözi azt, hogy a 2000-es évek filmjeinek készítői jóval nagyobb alkotói szabadságot kaptak, mint napjainkban, amikor sokkal óvatosabb kézzel nyúlnak a témaválasztáshoz és a megvalósításhoz egyaránt. 

Ez lehetett az oka annak, hogy a Hangyák a gatyában alkotói úgy gondolták, remek ötlet filmet készíteni egy beszélő férfiasságról, ami minél több szexuális aktusra próbálja rávenni a gazdatestét. 

Nos, bárhogyan is, a tervük bejött, ugyanis a német tinivígjáték teljesen váratlan sikernek örvendett az Egyesült Államokban, olyannyira, hogy még két (teljesen felesleges) folytatást is kapott. Talán éppen azért, mert a főszereplőkből sosem lettek szupersztárok, a mai napig úgy élnek a fejünkben, mint 25 évvel ezelőtt, pedig az idő őket sem kíméli! Lássuk, mennyit változtak az elmúlt évtizedekben! 

Tom Lass alakította Florian legjobb barátját, Dirket, aki hűen segítette őt a céljai elérésében.
arhiv/getty Images

 

