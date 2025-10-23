Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök

Róma

Károly király történelmet írt a Vatikánban – új címet kapott XIV. Leó pápától

Róma XIV. Leó pápa Károly király brit uralkodóház
Virág Emília
2025.10.23.
Történelmi jelentősége van Károly király és Kamilla királyné vatikáni látogatásának: a brit uralkodó ugyanis új, különleges címet kap a pápától. A 76 éves király és felesége szerdán érkezett Rómába, hogy részt vegyenek a Vatikán hivatalos programjain, amelyek a keresztény egység és a környezetvédelem jegyében zajlanak.

A látogatást mind a Szentszék, mind a Buckingham-palota kiemelt jelentőségűnek tartják az anglikán és a katolikus egyház kapcsolatainak történetében. III. Károly király ugyanis az első brit uralkodó a reformáció óta, aki nyilvánosan együtt imádkozik a pápával.

Károly király és Kamilla királyné megérkezik Rómába 2025- október 22-én.
Forrás: Getty Images

Károly király különleges tisztséget kapott XIV. Leó pápától

A királyt hivatalosan is a Szent Pál-bazilika és apátság királyi testvériségének tagjává avatták. A cím a Vatikán egyik legmagasabb elismerésének számít, amelyet ritkán ítélnek oda nem katolikus személynek. A gesztust a brit udvar is viszonozta: Károly király jóváhagyásával a windsori Szent György-kápolna dékánja és kanonokjai felkérték a pápát, hogy legyen a kápolna pápai testvériségének tiszteletbeli tagja – XIV. Leó pápa elfogadta a felkérést.

Károly király nem először járt a Vatikánban: még walesi hercegként öt alkalommal is ellátogatott oda. Találkozott II. János Pál pápával 1982-ben Canterburyben, XVI. Benedekkel 2009-ben, valamint Ferenc pápával 2017-ben, 2019-ben és idén, 2025-ben. A mostani találkozó azonban minden eddiginél különlegesebb, hiszen ez az első alkalom, hogy brit uralkodóként hivatalosan is közös imádságon vesz részt a katolikus egyházfővel – szimbolikus gesztus ez, a két felekezet közötti megbékélés jele.

