Meghalt a punkikon: gyerekei tették közzé édesanyjuk elvesztésének hírét

Mivel kerülte a reflektorfényt és vagyont sem halmozott fel, gyerekei a temetésére költenek. Soo Catwoman halála váratlan volt.

Elhunyt Soo Catwoman, polgári nevén Susan Lucas, aki egyedi frizurájával és a punkmozgalomhoz való szoros kötődésével vált ismertté. A 70 éves modell és stílusikon kómába esett, majd szeptember 30-án, kedden hajnalban, családja körében hunyt el.

Soo Catwoman hajviselete is ikonikussá vált
Soo Catwoman hajviselete is ikonikussá vált
Soo Catwoman ikonikus kinézete egy mozgalom jelképe lett

Soo Catwoman 1976-ban találta ki jellegzetes, macskafüleket idéző hajviseletét, amely azonnal a londoni punk szcéna szimbólumává vált. Szoros kapcsolatban állt a Sex Pistols együttessel, egy időben még Sid Vicious basszusgitáros szobatársaként is élt. Bár mindig közel állt a zenekarhoz, saját életét inkább a reflektorfényen kívül élte.

A punkikon gyerekei szívszorító közleményben búcsúztak

Susan gyermekei, Sém és Dion nyilvános közleményben számoltak be édesanyjuk haláláról, és adománygyűjtést indítottak a temetési költségek fedezésére. „Nemrég megbetegedett, kórházba szállították, majd röviddel ezután kómába esett, amelyből sajnos soha nem ébredt fel, és 2025. szeptember 30-án, kedden, hajnali 3:56-kor elhunyt családja és szerettei körében” – írták. A testvérek kiemelték, hogy édesanyjuk soha nem törekedett hírnévre vagy vagyonra, hanem inkább gyermekeinek nevelésére koncentrált. „Nagyon szerettük édesanyánkat, és mivel annyira törődött másokkal, soha nem a személyes vagyona gyarapítására összpontosított. Halála váratlan volt, ezért kérdezzük, hogy szeretne-e valaki hozzájárulni a temetési költségeihez, hogy olyan méltón búcsúztathassuk őt, amit megérdemel. Nagyon hálásak lennénk minden segítségért” – idézi a közleményt a Daily Mail

