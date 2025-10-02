Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
románc

Nina Dobrev kikosarazta Zac Efront? Sejtelmes válasszal zárta rövidre a pletykákat

románc Zac Efron szakítás Nina Dobrev
Komáromi Bence
2025.10.02.
Néhány héttel ezelőtt derült égből villámcsapásként érte a rajongókat a hír, hogy a Vámpírnaplók sztárja és a vőlegénye felbontotta az eljegyzését. Nina Dobrev a szakítás óta Zac Efron-nal tölti az ideje nagy részét, ezért a rajongók izgatott találgatásokba kezdtek a köztük lévő esetleges románcról.

Mindenki tegye a szívére a kezét: őszintén eltudtok képzelni aranyosabb hollywoodi álompárt, mint a High School Musical és a Vámpírnaplók két főszereplője együtt? Mi nem. Zac Efron és Nina Dobrev azonban a pletykákkal ellentétben nincsenek együtt, és a színésznő szerint egyelőre még csak barátok. Reménykedni azonban továbbra is lehet, ugyanis olyan bensőséges viszonyban állnak egymással, hogy Nina Dobrev szakítása után Zac Efron vigasztalta őt egy hajó fedélzetén.

Nina Dobrev és vőlegénye Shaun White 5 évig alkotott egy párt
Nina Dobrev és vőlegénye Shaun White 5 évig alkotott egy párt
Forrás: Getty Images North America

Nina Dobrev maga árulta el, hogy jelenleg nincs köztük semmi Zac Efronnal

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Nina Dobrev és exvőlegénye Shaun White 5 évnyi kapcsolat után döntött az eljegyzés felbontása mellett, majd nem sokkal a szakításuk után a színésznő elutazott Zac Efron luxusjachtjára, ahol napokon keresztül együtt bulizott a sármos sztárral. A hajókirándulásról több kép is felkerült a közösségi médiába, ahol látható volt, hogy nagyon jó a kémia a felek között. Nem véletlen, hogy a rajongók és a média egyből árgus szemekkel kezdte nézni, hogy mi van a felek között.

Most a PageSix a végére járt az ügynek. Az újságírójuk személyesen érte utol Nina Dobrevet és megkérdezte tőle, hogy együtt vannak-e Zac Efronnal. A színésznő a kérdésre egy huncut mosoly keretében megrázta a fejét, majd elárulta, hogy nem keres most párkapcsolatot, és Zac Efron csak egy nagyon közeli barátja.

Jelenleg nem koncentrálok a szerelmi életemre. Izgatottan várom a jövőt, de jelenleg az egyetlen biztos pont az életemben az az állandó változás.

 - zárta rövidre a pletykákat Nina Dobrev.

 

Egy évvel az eljegyzésük után szakított egymással a Vámpírnaplók sztárja Nina Dobrev és Shaun White

A színésznő és a profi snowboardos 5 évig alkotott egy párt. Nina Dobrev és a vőlegénye egy évvel a lánykérés után bontotta fel az eljegyzését.

Nina Dobrev Zac Efron luxusjachtján vigasztalódik − VIDEÓ

Nem szomorkodott sokáig a Vámpírnaplók sztárja, máris áthajózott a High School Musicalhez. Szó szerint. Nina Dobrev, a furán kinéző Zac Efronnal vigasztalódik?

Nina Dobrev máris bepasizott? Az eljegyzése felbontása után Zac Efronnal flörölt - Fotók

Máris pletykák kereszttüzébe került a Vámpírnaplók sztárja. Nina Dobrevet Zac Efronnal hozták hírbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu