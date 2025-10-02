Nina Dobrev kikosarazta Zac Efront? Sejtelmes válasszal zárta rövidre a pletykákat

Mindenki tegye a szívére a kezét: őszintén eltudtok képzelni aranyosabb hollywoodi álompárt, mint a High School Musical és a Vámpírnaplók két főszereplője együtt? Mi nem. Zac Efron és Nina Dobrev azonban a pletykákkal ellentétben nincsenek együtt, és a színésznő szerint egyelőre még csak barátok. Reménykedni azonban továbbra is lehet, ugyanis olyan bensőséges viszonyban állnak egymással, hogy Nina Dobrev szakítása után Zac Efron vigasztalta őt egy hajó fedélzetén.

Nina Dobrev és vőlegénye Shaun White 5 évig alkotott egy párt

Forrás: Getty Images North America

Nina Dobrev maga árulta el, hogy jelenleg nincs köztük semmi Zac Efronnal

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Nina Dobrev és exvőlegénye Shaun White 5 évnyi kapcsolat után döntött az eljegyzés felbontása mellett, majd nem sokkal a szakításuk után a színésznő elutazott Zac Efron luxusjachtjára, ahol napokon keresztül együtt bulizott a sármos sztárral. A hajókirándulásról több kép is felkerült a közösségi médiába, ahol látható volt, hogy nagyon jó a kémia a felek között. Nem véletlen, hogy a rajongók és a média egyből árgus szemekkel kezdte nézni, hogy mi van a felek között.

Most a PageSix a végére járt az ügynek. Az újságírójuk személyesen érte utol Nina Dobrevet és megkérdezte tőle, hogy együtt vannak-e Zac Efronnal. A színésznő a kérdésre egy huncut mosoly keretében megrázta a fejét, majd elárulta, hogy nem keres most párkapcsolatot, és Zac Efron csak egy nagyon közeli barátja.

Jelenleg nem koncentrálok a szerelmi életemre. Izgatottan várom a jövőt, de jelenleg az egyetlen biztos pont az életemben az az állandó változás.

- zárta rövidre a pletykákat Nina Dobrev.