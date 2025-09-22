Nina Dobrev Zac Efron luxusjachtján vigasztalódik − VIDEÓ

Nina Dobrev épphogy felbontotta az eljegyzését, máris másik férfival hozták hírbe. Méghozzá nem is akár kivel. Zac Efron luxusjachtján kapták lencsevégre.
Ahogy pár napja megírtuk, Nina felbontotta az eljegyzését Shaun Whitetal. Természetesen a szakítás okáról, nem nyilatkoztak, de a barátok szerint a pár nem egyezett meg a családalapítás témában.
De úgy tűnik, hogy szomorkodásra nincs ok, hiszem Nina már más vizekre evezett. A hétvégén Zac Efron luxushajóján kapták őket le, amint elég félreérthetően viselkedtek egymással. Viszont ezt a tényt még el is tudnánk fogadni. Ami kiverte nálunk a biztosítékot, az Efron kinézete.
Sárga hajjal és apatesttel jelent meg a hajón - ami nem kifejezetten nosztalgia könnycseppeket csalt a High School Musical rajongók szemébe.
Hogy Ninának bejön-e ez a Zac változat, abban azért biztosak vagyunk. Mivel a hajón kívül, többször is romantikus sétát tettek Olaszországban.
