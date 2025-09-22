Nina Dobrev Zac Efron luxusjachtján vigasztalódik − VIDEÓ

Nina Dobrev épphogy felbontotta az eljegyzését, máris másik férfival hozták hírbe. Méghozzá nem is akár kivel. Zac Efron luxusjachtján kapták lencsevégre.

Nina Dobrev és Shaun White

Forrás: Getty Images North America

Nina Dobrev Zac Efronnal hajókázik

Ahogy pár napja megírtuk, Nina felbontotta az eljegyzését Shaun Whitetal. Természetesen a szakítás okáról, nem nyilatkoztak, de a barátok szerint a pár nem egyezett meg a családalapítás témában.

De úgy tűnik, hogy szomorkodásra nincs ok, hiszem Nina már más vizekre evezett. A hétvégén Zac Efron luxushajóján kapták őket le, amint elég félreérthetően viselkedtek egymással. Viszont ezt a tényt még el is tudnánk fogadni. Ami kiverte nálunk a biztosítékot, az Efron kinézete.

Sárga hajjal és apatesttel jelent meg a hajón - ami nem kifejezetten nosztalgia könnycseppeket csalt a High School Musical rajongók szemébe.

Hogy Ninának bejön-e ez a Zac változat, abban azért biztosak vagyunk. Mivel a hajón kívül, többször is romantikus sétát tettek Olaszországban.