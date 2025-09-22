Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Nina Dobrev

Nina Dobrev Zac Efron luxusjachtján vigasztalódik − VIDEÓ

WireImage - Robin Marchant
Nina Dobrev Zac Efron videó hajó romantika
Hajdú Viktória
2025.09.22.
Nem szomorkodott sokáig a Vámpírnaplók sztárja, máris áthajózott a High School Musicalhez. Szó szerint. Nina Dobrev, a furán kinéző Zac Efronnal vigasztalódik?

Nina Dobrev épphogy felbontotta az eljegyzését, máris másik férfival hozták hírbe. Méghozzá nem is akár kivel. Zac Efron luxusjachtján kapták lencsevégre. 

Nina Dobrev és Shaun White
Nina Dobrev és Shaun White 
Forrás: Getty Images North America

Nina Dobrev Zac Efronnal hajókázik

Ahogy pár napja megírtuk, Nina felbontotta az eljegyzését Shaun Whitetal. Természetesen a szakítás okáról, nem nyilatkoztak, de a barátok szerint a pár nem egyezett meg a családalapítás témában. 

De úgy tűnik, hogy szomorkodásra nincs ok, hiszem Nina már más vizekre evezett. A hétvégén Zac Efron luxushajóján kapták őket le, amint elég félreérthetően viselkedtek egymással. Viszont ezt a tényt még el is tudnánk fogadni. Ami kiverte nálunk a biztosítékot, az Efron kinézete. 

Sárga hajjal és apatesttel jelent meg a hajón - ami nem kifejezetten nosztalgia könnycseppeket csalt a High School Musical rajongók szemébe.

Hogy Ninának bejön-e ez a Zac változat, abban azért biztosak vagyunk. Mivel a hajón kívül, többször is romantikus sétát tettek Olaszországban.

@life.hu_official

Zac Efronra cserélte vőlegényét Nina Dobrev Még csak pár napja bontotta fel eljegyzését Nina Dobrev, máris új férfi oldalán mutatkozik. #life #ZacEfron #NinaDobrev #ShaunWhite #eljegyzés #szakítás

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Nina Dobrev máris bepasizott? Az eljegyzése felbontása után Zac Efronnal flörölt - Fotók

Máris pletykák kereszttüzébe került a Vámpírnaplók sztárja. Nina Dobrevet Zac Efronnal hozták hírbe.

Egy évvel az eljegyzésük után szakított egymással a Vámpírnaplók sztárja Nina Dobrev és Shaun White

A színésznő és a profi snowboardos 5 évig alkotott egy párt. Nina Dobrev és a vőlegénye egy évvel a lánykérés után bontotta fel az eljegyzését.

Eljegyezték a Vámpírnaplók gyönyörű sztárját: profi sportoló a vőlegénye

A színésznőnek New Yorkban tették fel a nagy kérdést, és természetesen igent mondott. Nina Dobrev vőlegénye az egykori profi snowboardos, Shaun White.

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu