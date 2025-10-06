Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Aggódnak a rajongók: Taylor Swift visszavonul az énekléstől az esküvője után?

pletyka esküvő Travis Kelce Taylor Swift
Life.hu
2025.10.06.
Egyre jobban közeledik az esküvő időpontja. Az énekesnő rajongói mégsem a sztárjuk boldogságáért izgulnak, hanem attól félnek, hogy Taylor Swift visszavonul az énekléstől, miután összeházasodik Travis Kelcével. A világhírű énekesnő most tiszta vizet öntött a pohárba a híresztelésekkel kapcsolatban.

Hetek óta lázban tartja az embereket Taylor Swift eljegyzésének híre. Az énekesnő kezét augusztus 26-án kérte meg a profi amerikai focista párja Travis Kelce, és azóta nagy erőkkel szervezik az esküvőjüket, ami várhatóan a világ egyik legnagyobb médiaszenzációja lesz. Miközben a fél világ izgatottan várja Taylor Swift esküvőjét, addig a népes rajongótábora elkezdte szomorú hozzászólásokkal és aggódó levelekkel bombázni az énekesnőt. Most kiderült, hogy azért, mert olyan pletykák kaptak szárnyra, melyek szerint Taylor Swift visszavonul az énekléstől az esküvője után. Olyan sokan kezdték már el terjeszteni ezt a légből kapott mesét, hogy az énekesnőnek már személyesen kellett megnyugtatnia a rajongóit.

Taylor Swift visszavonul? Reagált az énekesnő
Forrás: Getty Images North America

Taylor Swift visszavonulásának nincsen semmilyen alapja

Néhány nappal ezelőtt adta ki Taylor Swift az új albumát, amely a The Life of a Showgirl címet viseli. Ez volt a énekesnő 12. albuma, és több számában is a Travis Kelcéhez fűződő szerelméről énekelt a popsztár. A lemezzel kapcsolatban elterjedt egy rossz szájízű közösségi média kampány, amely szerint Swift a férjére és a leendő gyerekeire fog koncentrálni az esküvője után, ezért várhatóan ez volt az énekesnő utolsó albuma. Swift kiakadt a pletykák hatására és a PageSixnek számára árulta el, hogy mi igaz és mi nem ezekből a híresztelésekből.

Ez nem igaz. Nem ez volt az utolsó albumom. Egy kicsit sértőnek is tartom, hogy az emberek azt gondolják, hogy csak azért mert férjhez megyek, már nem akarok dolgozni. Ez olyan mintha szerintük az az ember, akit én szeretek, nem szereti azt amit csinálok. Pedig ez nem igaz. Travis imádja, hogy énekelek és kiélem a művészetemet a zenén keresztül. Ez a legmenőbb dolog Travisban: szenvedélyesen végzi ő is a munkáját, és motivál engem is abban, hogy menjek előre és érjek el mindent, amit szeretnék!

 - öntött tiszta vizet a pohárba az énekesnő. Úgy látszik, hogy Swift nem tervezi még a visszavonulását, és a vőlegénye Travis sem akarja, hogy a menyasszonya bármiben is megváltozzon az esküvőjük után.

