Gyászol az ország: meghalt az ünnepelt magyar színésznő

Babják Annamária nevét Dunakeszin mindenki ismerte: színészként, rendezőként és pedagógusként is a város kulturális életének meghatározó alakja volt. Életének 69. évében, hosszas betegséget követően hunyt el.

Forrás: Dunakeszi Post

Meghalt Babják Annamária: a színésznő népszerű sorozatokban szerepelt

Babják Annamária országos ismertséget szerzett olyan népszerű televíziós sorozatoknak köszönhetően, mint az Oltári csajok, a Mintaapák, a Doktor Balaton vagy A mi kis falunk. Megjelenésével természetes bájt és melegséget vitt a képernyőre – írja a Borsonline.

A Dunakeszi Post így búcsúzott Babják Annamáriától:

„Nehezen találjuk a szavakat, hiszen nemrég még együtt készültünk az adventi meseolvasásra, ahol Babi mosolyogva sztorizgattott a felvételek között. Örömmel számoltunk be új rendezéseiről, az odaadó tehetséggondozó munkájáról. Mindig szívesen dolgoztunk vele, személyisége, tehetsége mindenkit elbűvölt.”

Babják Annamária hatalmas űrt hagy maga után – a színpadon, a képernyőn, a közösségben és mindazok szívében, akik ismerték és szerették.

