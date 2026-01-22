Kiderült: szigorú házassági szerződéssel tartják sakkban Brooklyn Beckhamet Nicola Peltz szülei

Egyre nagyobb a szakadék a Beckham szülők és legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham között. A 26 éves Brooklyn, aki 2022-ben vette feleségül Nicola Peltz amerikai színésznőt, nemcsak fizikailag, de érzelmileg is eltávolodott a családjától. A jelek szerint nem pusztán egy átmeneti családi feszültségről van szó – sokak szerint a viszony végleg megromlott.

David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz - a viszony végleg megromlott közöttük

Forrás: Getty Images

Szigorú házassági szerződést írattak alá Brooklyn Beckhammel

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz házassági szerződést írtak alá, amely a brit bulvársajtó szerint rendkívül szigorú feltételeket tartalmaz. A dokumentum értelmében Brooklyn válás esetén nem részesedhet felesége vagyonából – Nicola apja, Nelson Peltz, milliárdos üzletember. A megállapodás szerint Brooklyn csak a házasság során szerzett javakból részesülhet. A Beckham család szerint ezzel a fiúk kiszolgáltatott helyzetbe került.

Nicola Peltz és szülei - A kép a fiatal pár második esküvőjén készült, amire Beckhamék nem voltak hivatalosak

Forrás: Instagram

„Attól tartanak, hogy teljesen beolvadt a Peltz családba, és ha egyszer véget ér ez a kapcsolat, Brooklyn nemcsak anyagilag, de emberileg is magára marad” – mondta egy bennfentes.

A fiatalok és a Beckham szülők között már az esküvő előtt sem volt felhőtlen a viszony, a nagy nap után azonban még rosszabb lett a helyzet. Brooklyn pár hete arra kérte a családját, hogy csak ügyvédeken keresztül kommunikáljanak vele. A szülők – állításuk szerint – ezután írtak fiuknak egy levelet, amiben kifejezték az aggodalmukat, abban bízva, hogy a Peltz család szűrője nélkül olvashatja el azt.

„Csak azt akarták hallani: jól van. Minden, amit tettek, szeretetből fakadt” – fogalmazott egy közeli barát.

Brooklyn Beckham új tetoválása megdöbbentő: ezzel is a szüleit kínozza

Brooklyn Beckham megváltoztatta a profilképét Instagramon. A nyaka hátsó részére, a tarkója alá felesége, Nicola Peltz szemeit varratta.

„Szélsőséges módja ez annak, hogy kifejezze az elköteleződését. Miért érez valaki érez erre kényszert egy szeretetteljes, kiegyensúlyozott kapcsolatban?” - tette fel a kérdést egy közeli ismerős.

Brooklyn Beckham új tetoválása

Forrás: Instagram

Brooklyn Beckham nemrég egy hatoldalas Instagram-bejegyzésben bírálta a szüleit, azt állítva, hogy egész életében irányították, és megpróbáltak beavatkozni a házasságába is. Különösen édesanyját, Victoria Beckhamet vádolta, azt állítva, hogy „nem megfelelően” viselkedett az esküvőjén, amikor ellopta az első táncukat. A bejegyzés után Victoria állítólag sírva hívta fel a barátait. „Teljesen összetört” – mondta egy forrás.