Nicola Peltz szülei mindig is lenézték a Beckham családot: ez áll a családi viszály hátterében

Újabb részletek láttak napvilágot a Beckham család és a Peltz család közötti, egyre mélyülő ellentétekről, nem sokkal azután, hogy Brooklyn Beckham éles hangvételű nyilatkozatban bírálta szüleit. Úgy tudni, a 26 éves Brooklyn kijelentéseit nem bánta meg, és úgy fogalmazott: nem is törekszik a kibékülésre sem a testvéreivel, sem a szüleivel. A konfliktus középpontjában továbbra is a 2022-es floridai esküvő áll, különösen egy jelenet...

Nicola Peltz szülei már az esküvő előtt keményen bírálták a Beckham családot

Forrás: Instagram

Beckham család vs. Peltz család A Peltz család állítólag kifejezetten rossz véleménnyel volt Victoria esküvői táncáról

Bennfentesek szerint már az esküvő előtt is feszült volt a viszony a két család között

Források szerint Nelson Peltz újgazdagnak tartja a Beckham családot, és lenézően viszonyul hozzájuk

Brooklyn nyilatkozata szerint nem bán meg semmit, és nem is törekszik a kibékülésre

Nicola Peltz mindenben férje mellett áll, a pár nyilvánosan is egységet mutat

Az esküvői tánc megítélése megosztja a vendégeket: egyesek szerint ártatlan volt, mások szerint kínos

A Peltz család sosem szimpatizált a Beckham családdal

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Brooklyn Beckham egy Instagram-sztoriban azt állította, édesanyja, Victoria Beckham elvette tőle és szerelmétől az első táncot az esküvőjükön. Elmondása szerint az egykori Spice Girl az eseményen nem megfelelő módon lépett a táncparkettre a meghívottak előtt. Brooklyn a történteket kellemetlennek nevezte, és azt mondta, megalázottnak érezte magát az állítólagos jelenet miatt.

Most a Peltz család állítólagos véleménye is napvilágra került. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Nicola családja kifejezetten rosszallóan fogadta Victoria táncát, amelyet egyszerűen szörnyűnek tartottak. A forrás azt is hozzátette, hogy a Peltzék viselkedését sokan sznobnak érzékelték, és ez az attitűd állítólag már az esküvő előtti időszakban is megmutatkozott – írja a Mirror magazin.

Nelson Peltz ki nem állhatja David és Victoria Beckhamet

A Daily Mailnek nyilatkozó informátor szerint bár mindkét család rendkívül vagyonos, jelentős különbség van az önképükben. Úgy fogalmazott, Nelson Peltz inkább régi vágású, államférfiúi szemléletet képvisel, míg a Beckham családot sokkal inkább az újgazdag kategóriába sorolják.

A forrás szerint ez a különbség komoly feszültséget szült, és a Peltz család úgy érzi, társadalmi és anyagi értelemben is a Beckhamek fölött áll.

Nicola Peltz szülei Victoria táncát egyenesen szörnyűnek nevezték

Mint mondta, ezt az esküvő eseményei is jól tükrözték. A bennfentes szerint Victoria Beckham tánca a Peltz család számára kifejezetten kínos volt, holott mások számára akár szórakoztatónak is tűnhetett volna. Úgy vélték, egy Spice Girl megjelenése a táncparketten sok vendég számára emlékezetes pillanat lehetett volna, Nicola családja azonban inkább ízléstelennek és zavarónak találta.