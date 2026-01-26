Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő

ellentét

Nicola Peltz szülei mindig is lenézték a Beckham családot: ez áll a családi viszály hátterében

ellentét Nicola Peltz Beckham Beckham család Nelson Peltz David Beckham Victoria Beckham
Rideg Léna
2026.01.26.
Egyre több részlet szivárog ki a Peltz család és a David Beckhamék között húzódó ellentétekről. Most az is kiderült, hogy Nicola Peltz szülei már jóval az esküvő előtt határozott véleménnyel voltak a Beckham családról.

Újabb részletek láttak napvilágot a Beckham család és a Peltz család közötti, egyre mélyülő ellentétekről, nem sokkal azután, hogy Brooklyn Beckham éles hangvételű nyilatkozatban bírálta szüleit. Úgy tudni, a 26 éves Brooklyn kijelentéseit nem bánta meg, és úgy fogalmazott: nem is törekszik a kibékülésre sem a testvéreivel, sem a szüleivel. A konfliktus középpontjában továbbra is a 2022-es floridai esküvő áll, különösen egy jelenet...

Nicola Peltz szülei már az esküvő előtt keményen bírálták a Beckham családot
Nicola Peltz szülei már az esküvő előtt keményen bírálták a Beckham családot
Forrás: Instagram

Beckham család vs. Peltz család

  • A Peltz család állítólag kifejezetten rossz véleménnyel volt Victoria esküvői táncáról
  • Bennfentesek szerint már az esküvő előtt is feszült volt a viszony a két család között
  • Források szerint Nelson Peltz újgazdagnak tartja a Beckham családot, és lenézően viszonyul hozzájuk
  • Brooklyn nyilatkozata szerint nem bán meg semmit, és nem is törekszik a kibékülésre
  • Nicola Peltz mindenben férje mellett áll, a pár nyilvánosan is egységet mutat
  • Az esküvői tánc megítélése megosztja a vendégeket: egyesek szerint ártatlan volt, mások szerint kínos

A Peltz család sosem szimpatizált a Beckham családdal

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Brooklyn Beckham egy Instagram-sztoriban azt állította, édesanyja, Victoria Beckham elvette tőle és szerelmétől az első táncot az esküvőjükön. Elmondása szerint az egykori Spice Girl az eseményen nem megfelelő módon lépett a táncparkettre a meghívottak előtt. Brooklyn a történteket kellemetlennek nevezte, és azt mondta, megalázottnak érezte magát az állítólagos jelenet miatt.

Most a Peltz család állítólagos véleménye is napvilágra került. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Nicola családja kifejezetten rosszallóan fogadta Victoria táncát, amelyet egyszerűen szörnyűnek tartottak. A forrás azt is hozzátette, hogy a Peltzék viselkedését sokan sznobnak érzékelték, és ez az attitűd állítólag már az esküvő előtti időszakban is megmutatkozott – írja a Mirror magazin.

Nelson Peltz ki nem állhatja David és Victoria Beckhamet

A Daily Mailnek nyilatkozó informátor szerint bár mindkét család rendkívül vagyonos, jelentős különbség van az önképükben. Úgy fogalmazott, Nelson Peltz inkább régi vágású, államférfiúi szemléletet képvisel, míg a Beckham családot sokkal inkább az újgazdag kategóriába sorolják.

 A forrás szerint ez a különbség komoly feszültséget szült, és a Peltz család úgy érzi, társadalmi és anyagi értelemben is a Beckhamek fölött áll. 

Nicola Peltz szülei Victoria táncát egyenesen szörnyűnek nevezték

Mint mondta, ezt az esküvő eseményei is jól tükrözték. A bennfentes szerint Victoria Beckham tánca a Peltz család számára kifejezetten kínos volt, holott mások számára akár szórakoztatónak is tűnhetett volna. Úgy vélték, egy Spice Girl megjelenése a táncparketten sok vendég számára emlékezetes pillanat lehetett volna, Nicola családja azonban inkább ízléstelennek és zavarónak találta.

Brooklyn nem akar békülni

Mindeközben Brooklyn és Nicola a napokban nyilvánosan is megmutatták egységüket: mosolyogva, nevetve, kézen fogva fotózták le őket egy tengerparti sétán. Egy, a párhoz közel álló ismerős a Mirrornak elmondta, Brooklyn semmit sem bánt meg, és habozás nélkül újra ugyanígy cselekedne. Mint fogalmazott, a fiatal férfi most már kizárólag azzal a nővel szeretné élni az életét, akit szeret.

Megoszlanak a vélemények Victoria táncáról

A Victoria Beckhamhez köthető esküvői tánc időközben az interneten is témává vált, sőt mémek tárgya lett. Egy, az esküvőn jelen lévő vendég a Mirrornek úgy nyilatkozott, hogy a tánc kissé merev volt, de korántsem nevezhető túlzónak vagy kínosnak. Egy másik résztvevő azonban másként emlékezett: szerinte a jelenet azért volt kellemetlen, mert úgy tűnt, Victoria került a figyelem középpontjába, miközben az esküvőn végig a mennyasszonyé kellett volna legyen a főszerep. Hozzátette, nem történt semmi illetlen, de az előadás kissé esetlennek és helyzetidegennek hatott.


A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

