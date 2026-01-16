Menekülés az aranykalitkából: Charléne monacói hercegné 3 szökése

Amikor 2011-ben egy fényűző királyi esküvőn kimondta az igent Albert hercegnek, felröppentek a pletykák, hogy Charlene Wittstock könnyei nem az öröm miatt csordultak ki. Ugyanis a hírek szerint nem kevesebb, mint három alkalommal kísérelt meg elszökni a házasság elől, később még egy negyedik kísérletről is beszéltek. Elkalauzolunk Charléne monacói hercegné megrendítő történetébe.
A monacói hercegné három szökése
- Chalene Wittstock 2011. július 1-jén házasodott össze Albert monacói herceggel.
- A királyi esküvő előtt három alkalommal is meg akart szökni.
- Pletykák keringenek arról, hogy nászútjukon egy negyedik szökési kísérlete is volt.
- Charléne monacói hercegnét a kényes öröklési kérdés miatt vitték vissza.
Menekülés a palotából: Charléne monacói hercegné három szökése
II. Albert monacói herceg 2006 óta alkotott egy párt Charlene Wittstock olimpiai úszóval, ami a herceg első tartós kapcsolatának bizonyult. Ugyanis a herceg egy igazi nőfaló volt, akinek az ágyában számos nő, köztük világsztárok is megfordultak, és akinek két házasságon kívüli gyereke is született. Talán ennek tudható be, hogy az anekdoták szerint Charléne monacói hercegné többször is el akart szökni az esküvő elől.
1. 2010 májusa, a párizsi ruhapróba
Az első szökési kísérlet bő egy évvel a királyi menyegző előtt esett meg, amikor a későbbi hercegné Párizsba ment esküvői ruhapróbára. Azonban a menyasszonyi ruhaszalon után a dél-afrikai nagykövetségre vezetett az útja, ahol menedéket kért, ám a palotai személyzet elvette az útlevelét, majd visszavitte a miniállamba.
2. A 2010-es Monacói Nagydíj
Második próbálkozására nem sokkal később, a Monacói Nagydíj ideje alatt került sor. Mivel Charléne jelenleg is monacói hercegné, nyilvánvaló, hogy ez is sikertelenül zárult, a hírek szerint pedig megint csak elvették az útlevelét.
3. Egyirányú jegy 2011. július végén
Mindössze két nappal a királyi esküvő előtt volt a harmadik kétségbeesett kísérlete. Egyirányú jegyet vett Dél-Afrikába, majd helikopterrel akart eljutni az egyik francia reptérre Monaco fővárosából. Azonban a hercegi palota emberei ismét gyorsabbnak bizonyultak, Nizzában megállították, majd meggyőzték, csinálja végig az esküvőt. Biztos ami biztos, lefoglalták az iratait.
Miért hurcolták vissza Charléne hercegnét a palotába?
Állítólag a harmadik szökési kísérlet után kötöttek egy megállapodást Albert herceggel, így végül hamis mosoly és szomorú könnyek kíséretében kimondta a nem olyan boldogító igent.
Keringenek pletykák egy esetleges negyedik szökési kísérletről, melyet állítólag nászútjukon próbált meg véghez vinni. Ezt ugyan semmi sem bizonyította, azonban tény, hogy külön szállodában szálltak meg, egymástól több mint 16 km-re. Ezt Albert monacói herceg praktikus okokkal magyarázta, de a szóbeszédek szerint Charléne itt is fogoly volt.
Annak, hogy miért bántak ilyen erőszakosan Charléne monacói hercegnével az lehet a magyarázata, hogy Albert hercegnek szüksége volt egy törvényes örökösre. Ugyanis egy Monaco és Franciaország közötti állítólagos megállapodás értelmében a parányi miniállam csak addig maradhat független, amíg az uralkodónak törvényes örököse van.
Charléne hercegné: fogoly a monacói palotában?
Természetesen a palota tagadott minden a hercegné szökéseire vonatkozó híresztelést, azonban a nászút furcsa körülményei, valamint a hercegné testbeszéde az esküvőn több, mint árulkodó.
Tölts egy teát, és merülj el a királyi családok botrányos életében: