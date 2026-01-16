Menekülés az aranykalitkából: Charléne monacói hercegné 3 szökése

Amikor 2011-ben egy fényűző királyi esküvőn kimondta az igent Albert hercegnek, felröppentek a pletykák, hogy Charlene Wittstock könnyei nem az öröm miatt csordultak ki. Ugyanis a hírek szerint nem kevesebb, mint három alkalommal kísérelt meg elszökni a házasság elől, később még egy negyedik kísérletről is beszéltek. Elkalauzolunk Charléne monacói hercegné megrendítő történetébe.

Charléne monacói hercegné állítólag a sikertelen szökései miatt sírt az esküvőjén.

Forrás: Getty Images Europe

A monacói hercegné három szökése Chalene Wittstock 2011. július 1-jén házasodott össze Albert monacói herceggel.

A királyi esküvő előtt három alkalommal is meg akart szökni.

Pletykák keringenek arról, hogy nászútjukon egy negyedik szökési kísérlete is volt.

Charléne monacói hercegnét a kényes öröklési kérdés miatt vitték vissza.

Menekülés a palotából: Charléne monacói hercegné három szökése

II. Albert monacói herceg 2006 óta alkotott egy párt Charlene Wittstock olimpiai úszóval, ami a herceg első tartós kapcsolatának bizonyult. Ugyanis a herceg egy igazi nőfaló volt, akinek az ágyában számos nő, köztük világsztárok is megfordultak, és akinek két házasságon kívüli gyereke is született. Talán ennek tudható be, hogy az anekdoták szerint Charléne monacói hercegné többször is el akart szökni az esküvő elől.

1. 2010 májusa, a párizsi ruhapróba

Az első szökési kísérlet bő egy évvel a királyi menyegző előtt esett meg, amikor a későbbi hercegné Párizsba ment esküvői ruhapróbára. Azonban a menyasszonyi ruhaszalon után a dél-afrikai nagykövetségre vezetett az útja, ahol menedéket kért, ám a palotai személyzet elvette az útlevelét, majd visszavitte a miniállamba.

2. A 2010-es Monacói Nagydíj

Második próbálkozására nem sokkal később, a Monacói Nagydíj ideje alatt került sor. Mivel Charléne jelenleg is monacói hercegné, nyilvánvaló, hogy ez is sikertelenül zárult, a hírek szerint pedig megint csak elvették az útlevelét.

3. Egyirányú jegy 2011. július végén

Mindössze két nappal a királyi esküvő előtt volt a harmadik kétségbeesett kísérlete. Egyirányú jegyet vett Dél-Afrikába, majd helikopterrel akart eljutni az egyik francia reptérre Monaco fővárosából. Azonban a hercegi palota emberei ismét gyorsabbnak bizonyultak, Nizzában megállították, majd meggyőzték, csinálja végig az esküvőt. Biztos ami biztos, lefoglalták az iratait.