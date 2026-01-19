Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Dögölj meg szerelmem – Jennifer Lawrence legmegosztóbb filmje, amit nem tudsz majd kiverni a fejedből

filmajánló Robert Pattinson Jennifer Lawrence mozi
Hajdu Viktória
2026.01.19.
Mi történik, ha a szerelem nem megment, hanem felemészt? A Dögölj meg szerelmem erre a kérdésre ad kellemetlenül pontos választ.

Jennifer Lawrence újra olyat húz, amitől egyszerre kapkodjuk a levegőt és a popcornos vödröt. És ebben Robert Pattinson is vastagon benne van. Ilyen lesz a Dögölj meg szerelmem!

A Dögölj meg szerelmem c. film jelenete
A Dögölj meg szerelmem egy nagyon nehéz, de jelentős filmművészeti alkotás lesz. 
Forrás: Profimedia

Szenvedély, őrület, szerelem: ezért kell látnod a Dögölj meg szerelmem című filmet

  • Egy romantikus thriller, ami nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni a szerelemről.
  • Jennifer Lawrence és Robert Pattinson párosa egyszerre feszültséggel teli és meglepően intim.
  • Kulisszatitkok, merész jelenetek és egy film, amiről még napokig beszélni fogsz.

A Dögölj meg szerelmem nem az a film, amit vasárnap délután, mosogatás közben beteszel háttérzajnak. Ez a mozi figyelmet kér – sőt, követel. 

A történet középpontjában egy szenvedélyes, de egyre instabilabb párkapcsolat áll. Jennifer Lawrence karaktere, a karizmatikus, mégis sérülékeny nő, és Robert Pattinson figurája, a titokzatos, impulzív férfi, akiknek kapcsolata lassan a megszállottság és a féltékenység örvényébe sodródik. Ami kezdetben szenvedélyes vonzalomnak indult, gyorsan viharos érzelmi hullámvasúttá válik. A vágy, a féltés és a titkok keveréke minden pillanatban felborítja a biztonságot, és a szerelem mellett a félelem is ott lüktet. 

A film során a néző tanúja lehet, hogyan próbálják a karakterek kontrollálni az érzéseiket, miközben a múlt árnyai és a rejtett titkok fokozatosan tönkretehetik mindazt, amit egymással felépítettek – a történet egyszerre lebilincselő, drámai és sokszor nyomasztóan életszerű.

Kulisszatitkok a forgatásról

Lawrence ezúttal sem játszik biztonsági játékot. Már most sok pletyka kering a forgatásról: improvizált jelenetek, érzelmileg kimerítő napok és egy színésznő, aki szó szerint beleállt a szerepébe. A film kapcsán sok szó esett a merész jelenetekről is – a a kritikusok pedig ódákban taglalják, hogy mennyire naturálisan és sallangmentesen ábrázolják a készítők a testiséget, mindenféle hollywoodi csomagolás nélkül.

Nem véletlen, hogy a film körüli beszélgetések összemosódtak Jennifer Lawrence Golden Globe-on viselt meztelenruhájával is. Mintha a színésznő tudatosan döntött volna úgy: mostantól nem finomkodik, sem a vásznon, sem a vörös szőnyegen.

A film januárt 15-től látható az itthoni mozikban.

