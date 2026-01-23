Cruz Beckham humorral próbálja oldani a családjukban lévő feszültséget − Videó

Néhány napja David Beckham és Victoria Beckham legidősebb gyermeke, Brooklyn Beckham terjedelmes Instagram-sztorit osztotta meg a családi viszályukról. A fiatal szakács most először beszélt arról, hogy miért nem hajlandó kibékülni a szüleivel. A bejegyzése hatalmas port kavart, miután számtalan súlyos vádat fogalmazott meg Victoriával és Daviddel szemben. Cruz Beckham azonban úgy tűnik, hogy nem vette a szívére a családjukat érintő kijelentéseket. Jókat nevet a konfliktusról készült mémeken.

Cruz Beckham viccesen fogja fel a körülötte zajló családi viszályt

Forrás: Getty Images Europe

Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a bilit .

. Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.

Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét , Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.

, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük. Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.

Másnap David Beckham rövid és tömör bejegyzésben reagált, amiben azt írta: „a gyerekeknek joguk van hibázni. Így tanulnak."

Nem tartotta magában a gondolatait Nicola Peltz exének nővére, Alana Hadid sem, aki beszállt a konfliktusba és azt állította, hogy az örökösnő mindent megtenne a hírnévért, ezért nem áll messze tőle a családi konfliktusok generálása.

Cruz Beckham meglepően reagált Brooklyn Beckham állításaira

A tékozló fiú bejegyzéséből a legnagyobb hullámokat az a kijelentés okozta, mely szerint az édesanyja ellopta az első táncát az esküvőjén. Brooklyn szerint Nicolával hónapokig készültek rá, hogy elsőnek együtt táncolnak majd házaspárként, azonban Victoria Beckham felhívta őt a színpadra és 500 vendég számára láttára lejtett vele kínos táncot, amely „nem helyénvaló elemeket is tartalmazott". Az internetnek több sem kellett, mémek ezreit készítették arról az elképzelt jelenetről, amelyben a Spice Girls énekesnője indokolatlanul merész táncot lejt a saját fiával.

Ez pedig még mindig semmi! Az egy legviccesebbre sikerült videóra nem más reagált, mint Brooklyn Beckham kisöccse, Cruz Beckham. Az Unilad kiszúrta, hogy az ifjú Beckham fiú lájkolta az egyik felvételt, amely kifigurázta az esküvői DJ-ét, aki éppen Victoria és Brooklyn táncát konferálta fel. Úgy látszik, hogy ő viccesnek találta a helyzetet, hogy azon vitatkoznak a szülei és a testvére, hogy vajon tényleg túlment-e az édesanyjuk egy határon.

A Cruz által lájkolt videót itt tudjátok megtekinteni: