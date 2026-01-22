Nicola Peltz a Beckham család előtt is vitákat szított: kitálalt exe nővére, Alana Hadid

Brooklyn Beckham feleségéről mesélt Alana Hadid. Nicola Peltz volt barátjának húga, Alana ismét a reflektorfénybe került, amikor beszállt a Beckham család körüli vitába. A 40 éves producer arról beszélt, hogy Nicola évek óta híres akar lenni, és ennek érdekében szinte bármire képes.
- Alana Hadid nyíltan beszélt Nicola Peltzről, és azt mondta, a színésznő évek óta híres akar lenni.
- A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki, amelyben bírálta saját családját, és édesanyját, Victoriát kritizálta.
- Alana felidézte, hogy Nicola korábban Anwar Hadiddal járt, ami feszültségeket szült a Hadid családban.
- Alana szerint Nicola gyakran használja híres kapcsolatait, hogy reflektorfénybe kerüljön.
- Egyesek szerint Brooklyn Beckham mellett is azért van, hogy nagyobb hírnévre tegyen szert.
Nicola Peltzet kritizálta Alana Hadid
A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki: a fiatal futballista hétfőn bírálta saját családját, és azzal vádolta édesanyját, Victoriát, hogy mindig gonoszan viselkedett feleségével. Bár Brooklyn határozottan azt kérte, tartsák tiszteletben a magánéletét, Alana Hadid nyíltan reagált egy fotós hozzászólására, kiemelve, hogy Nicola évtizedek óta a hírnévre vágyik.
Alana emlékeztetett rá, hogy Nicola korábban testvérével, Anwar Hadiddal járt, és állítása szerint ez a kapcsolat is feszültségeket szült a családban. A lány akkor 22, Nicola pedig 17 éves volt. A románc ideje alatt Anwar és családja némi távolságot tartottak egymástól, és több pletyka is keringett arról, hogy a kapcsolat miatt Anwar eltávolodott a szüleitől. Yolanda Hadid, Anwar anyja, a viták közepette felvette a kapcsolatot David és Victoria Beckhamnel is, ami tovább fokozta a rajongók találgatásait.
Nicola Peltz a Hadid családdal sem volt jóban
Bár Nicola Peltz a múltban barátságosan viszonyult a Hadid családhoz, és Instagramon gyakran osztott meg közös pillanatokat, idővel a kapcsolatuk megromlott, különösen amikor Nicola elkezdte követni az egész családot a közösségi médiában. Alana Hadid szerint a színésznő folyton feszültséget szított a családban, és hosszú ideje egyetlen vágya, hogy híres legyen.
Nicola a hírnév miatt választotta Brooklynt?
A Peltz család egyébként rendkívül gazdag: Nicola üzletember édesapja, Nelson Peltz vagyona a becslések szerint 1,2 milliárd font, míg Brooklyn híres szülei, Victoria és David Beckham vagyona 335 millió font körül mozog.
A Daily Mail forrásai szerint Nicola Peltz a hírnévre való törekvés miatt választotta a Beckhameket, mivel bár családja gazdagabb, a Beckham család ismertsége és showbizniszben betöltött szerepe vonzó számára.
Alana Hadid úgy látja, Nicola a híres kapcsolatait arra használja, hogy reflektorfénybe kerüljön, ami sokak szerint hozzájárult a családok közötti feszültséghez.
Nicola színésznőként szerzett hírnevet
Nicola Peltz korábban színészi karrierje során vált ismertté, legnagyobb szerepe a Transformers: Kihalás kora című filmben volt, emellett szerepelt a Bates Motelben és a Psycho előzményfilmjében is. Legutóbb egy új, független film, a Prima forgatásán vett részt, amelyről Instagramon így nyilatkozott: „Hihetetlen, hogy a legvadabb álmaim valóra váltak, és ezek a rendkívül tehetséges kreatív emberek életre keltették a történetet, amely először csak az álmaimban létezett.”
Ezek is érdekelhetnek: