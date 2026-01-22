Nicola Peltz a Beckham család előtt is vitákat szított: kitálalt exe nővére, Alana Hadid

Brooklyn Beckham feleségéről mesélt Alana Hadid. Nicola Peltz volt barátjának húga, Alana ismét a reflektorfénybe került, amikor beszállt a Beckham család körüli vitába. A 40 éves producer arról beszélt, hogy Nicola évek óta híres akar lenni, és ennek érdekében szinte bármire képes.

A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki, amelyben bírálta saját családját, és édesanyját, Victoriát kritizálta.

Alana felidézte, hogy Nicola korábban Anwar Hadiddal járt, ami feszültségeket szült a Hadid családban.

Alana szerint Nicola gyakran használja híres kapcsolatait, hogy reflektorfénybe kerüljön.

Egyesek szerint Brooklyn Beckham mellett is azért van, hogy nagyobb hírnévre tegyen szert.

Nicola Peltzet kritizálta Alana Hadid

A vita Brooklyn Beckham nyilatkozatával robbant ki: a fiatal futballista hétfőn bírálta saját családját, és azzal vádolta édesanyját, Victoriát, hogy mindig gonoszan viselkedett feleségével. Bár Brooklyn határozottan azt kérte, tartsák tiszteletben a magánéletét, Alana Hadid nyíltan reagált egy fotós hozzászólására, kiemelve, hogy Nicola évtizedek óta a hírnévre vágyik.

Alana emlékeztetett rá, hogy Nicola korábban testvérével, Anwar Hadiddal járt, és állítása szerint ez a kapcsolat is feszültségeket szült a családban. A lány akkor 22, Nicola pedig 17 éves volt. A románc ideje alatt Anwar és családja némi távolságot tartottak egymástól, és több pletyka is keringett arról, hogy a kapcsolat miatt Anwar eltávolodott a szüleitől. Yolanda Hadid, Anwar anyja, a viták közepette felvette a kapcsolatot David és Victoria Beckhamnel is, ami tovább fokozta a rajongók találgatásait.

Nicola Peltz a Hadid családdal sem volt jóban

Bár Nicola Peltz a múltban barátságosan viszonyult a Hadid családhoz, és Instagramon gyakran osztott meg közös pillanatokat, idővel a kapcsolatuk megromlott, különösen amikor Nicola elkezdte követni az egész családot a közösségi médiában. Alana Hadid szerint a színésznő folyton feszültséget szított a családban, és hosszú ideje egyetlen vágya, hogy híres legyen.