Ritka családi fotó: Matt Damon három lányával és feleségével lépett a vörös szőnyegre

A január 13-án tartott premieren az 55 éves Matt Damon három vér szerinti lánya, Isabella (19), Gia (17) és Stella (15) is a szülők mellett pózolt a vörös szőnyegen. Isabella klasszikus fekete-fehér ruhát választott, Gia sötétkék estélyiben jelent meg, míg Stella játékos pöttyös ruhában állt kamera elé. Luciana, Damon felesége vörös, pánt nélküli ruháját viselt.

Matt Damon és családja: Luciana Barroso, Isabella Damon, Stella Damon és Gia Damon

Forrás: Getty Images

Matt Damon és Luciana 2005. december 9-én házasodtak össze, két évnyi kapcsolat után. A házaspár három közös gyermeket nevel, Damon pedig Luciana legidősebb lányát, Alexiát is sajátjaként szereti.

Matt Damon legutóbb 2024 júliusában jelent meg lányaival vörös szőnyegen, akkor A felbujtók című filmjének bemutatóján. Egy hónappal később egy interjúban a színész arról beszélt, milyen gyorsan telik az idő, ha az embernek gyerekei vannak.

„Olyan, mintha egy szempillantás alatt egyetemre mennének” – fogalmazott Damon.

Matt Damon ismét Ben Affleckkel játszik

A premier apropóját szolgáló film, A nagy fogás egy akcióthriller, amelyben Matt Damon újra Ben Affleck oldalán tűnik fel. A történet két miami rendőrről szól, akik rengeteg készpénzre bukkannak, ám hamarosan megrendül egymásban a bizalmuk, amikor kiderül, hogy a pénz lefoglalása nem maradt titokban. A nagy fogás január 16-tól lesz elérhető a Netflixen.

