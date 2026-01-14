Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda Bódog

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

Ritka családi fotó: Matt Damon három lányával és feleségével lépett a vörös szőnyegre

család hollywood Matt Damon
Virág Emília
2026.01.14.
New Yorkban, A nagy fogás című új Netflix-film bemutatóján ritka családi pillanatnak lehettünk tanúi: Matt Damont az egész családja elkísérte a világpremierre. A színész felesége, Luciana, három saját lánya, és 25 éves mostohalánya, Alexia – is megjelent az eseményen.

A január 13-án tartott premieren az 55 éves Matt Damon három vér szerinti lánya, Isabella (19), Gia (17) és Stella (15) is a szülők mellett pózolt a vörös szőnyegen. Isabella klasszikus fekete-fehér ruhát választott, Gia sötétkék estélyiben jelent meg, míg Stella játékos pöttyös ruhában állt kamera elé. Luciana, Damon felesége vörös, pánt nélküli ruháját viselt. 

Matt Damon és családja: Luciana Barroso, Isabella Damon, Stella Damon és Gia Damon
Matt Damon és családja: Luciana Barroso, Isabella Damon, Stella Damon és Gia Damon
Forrás: Getty Images

Matt Damon és Luciana 2005. december 9-én házasodtak össze, két évnyi kapcsolat után. A házaspár három közös gyermeket nevel, Damon pedig Luciana legidősebb lányát, Alexiát is sajátjaként szereti. 

Matt Damon legutóbb 2024 júliusában jelent meg lányaival vörös szőnyegen, akkor A felbujtók című filmjének bemutatóján. Egy hónappal később egy interjúban a színész arról beszélt, milyen gyorsan telik az idő, ha az embernek gyerekei vannak. 

„Olyan, mintha egy szempillantás alatt egyetemre mennének” – fogalmazott Damon.

Matt Damon ismét Ben Affleckkel játszik

A premier apropóját szolgáló film, A nagy fogás egy akcióthriller, amelyben Matt Damon újra Ben Affleck oldalán tűnik fel. A történet két miami rendőrről szól, akik rengeteg készpénzre bukkannak, ám hamarosan megrendül egymásban a bizalmuk, amikor kiderül, hogy a pénz lefoglalása nem maradt titokban. A nagy fogás január 16-tól lesz elérhető a Netflixen.

Ezek a cikkek is érdekelhenek:

Rá sem ismerni Andrew Garfieldra: szőke firzurával sokkolt Pókember – Fotó

Andrew Garfield új frizurával bukkant fel Las Vegasban: hosszú, szőke hajjal jelent meg barátnője, Monica Barbaro oldalán.

A Szex és New York Bigje, Chris Noth durván odaszúrt Sarah Jessica Parkernek

Nagyon úgy fest, hogy a két híresség között továbbra sem szent a béke. Chris Noth ezúttal egy kommentben fejtette ki a véleményét Sarah Jessica Parkerről.

Micsoda? Összeházasodott Kylie Jenner és Timothée Chalamet? – A Golden Globe-on buktatták le őket

Elkezdett terjedni egy kép Kylie Jenner névkártyájáról, melyen bizony a Chalamet vezetéknév is szerepelt.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu