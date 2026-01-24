Meghan Markle nagyot koppant: bárhogy erőlködött, nem hívták meg Valentino temetésére

Meghan Markle mindent megtett, hogy bejuthasson Valentino január 23-án tartott római búcsúztatásra, ám egyetlen kapcsolata sem bizonyult elég erősnek ahhoz, hogy helyet szerezzen számára a zárt körű eseményen.

Meghan Markle szeretett volna ott lenni a divat elitjében.

Valentino temetését január 23-án, pénteken tartották a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri-bazilikában.

Jelen volt többek között Anne Hathaway, Elizabeth Hurley, Donatella Versace, Tom Ford.

Részt vett Anna Wintour, a Vogue globális szerkesztőségi igazgatója is.

Meghan Markle minden próbálkozása ellenére nem kapott meghívót.

Meghan Markle nem tudta elérni, hogy meghívják

A január 19-én 93 évesen elhunyt Valentinót január 23-án 11 órakor helyezték örök nyugalomra. Lapinformációk szerint a legendás divattervező halálhíre megrázta egész Hollywoodot, Meghan Markle pedig azonnal mozgósítani kezdte kapcsolatrendszerét annak érdekében, hogy meghívót szerezzen a római megemlékezésre. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Markle célja egyértelmű volt, helyet kapni a divat elitjében. A hercegné számára az esemény szakmai és presztízsszempontból is kiemelt jelentőségű lett volna. A RadarOnline információi szerint azonban sem Hollywoodból, sem a divatvilágból nem akadt olyan befolyásos ismerőse, aki közben tudott volna járni érte. A 44 éves hercegné egyetlen hivatalos csatornán sem került fel a vendéglistára, miközben a divatvilág szűk elitje személyesen vett búcsút a legendás tervezőtől.

A január 19-én 93 évesen elhunyt Valentinót január 23-án 11 órakor helyezték örök nyugalomra Rómában.

A-listás vendégek, zárt körű szertartás

A római szertartásnak szigorúan válogatott vendéglistája volt. A bazilikában ott volt Anne Hathaway és Elizabeth Hurley, valamint a divatszakma meghatározó alakjai: Donatella Versace, Tom Ford és Anna Wintour is.

Bár Markle soha nem vett részt Valentino bemutatóin, a tervező darabjait rendszeresen viselte, például 2019-ben egy marokkói királyi körút során, majd 2021-ben a Global Citizen Live fesztiválon, 2022-ben pedig az Invictus Gamesen.

