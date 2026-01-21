Megbukott Meghan Markle Netflix-sorozata? Nem kap újabb évadot a With Love, Meghan

Úgy tűnik, nem folytatódik Meghan Markle sokat reklámozott Netflix-projektje. Bennfentes információk szerint a With Love, Meghan (Szeretettel, Meghan) című életmód-sorozat nem kap újabb évadot a streamingszolgáltatónál.

Meghan Markle sorozata nem kap folytatást

Nem kap újabb évadot a Szeretettel, Meghan a Netflixen

A sorozat nézettsége és kritikái messze elmaradtak a várakozásoktól

Bennfentesek szerint legfeljebb alkalmi különkiadások jöhetnek szóba

Meghan a jövőben inkább az As Ever életmódmárkára koncentrál

Szakácskönyv, borok és lakberendezési termékek jöhetnek 2026-ban

Elkaszálták Meghan Markle műsorát

A sussexi hercegné márciusban mutatta be a sorozatot, amelyben főzésről, vendéglátásról és hétköznapi életmódtippekről beszélt egy Montecito közelében bérelt, mintegy 5 millió font értékű ingatlanból. A műsor Meghan egyik személyes kedvence volt, ám a Page Six értesülései szerint a Netflix nem tervezi a folytatást.

Egy forrás úgy fogalmazott: a sorozat nem tér vissza hagyományos értelemben vett évadként. Felmerültek ugyan ötletek alkalmi, ünnepi különkiadásokra, de jelenleg ezekről sincs konkrét döntés. Egy másik bennfentes szerint Meghan továbbra is megoszt majd főzéssel és kézműveskedéssel kapcsolatos tartalmakat, ám ezek inkább rövidebb, közösségi médiára szánt formában jelennek meg.

Vegyesen fogadták Meghan sorozatát

A hercegné figyelme most elsősorban az As Ever nevű életmódmárkájára irányul, amelynek építését a jövőben is kiemelt prioritásként kezeli. A With Love, Meghan indulását követően jelentős kritikák érték a műsort. Több elemző szerint a sorozat erőtlen életmód-tartalomnak hatott, egyes vélemények pedig kifejezetten kétségbeesett próbálkozásként jellemezték.

A Netflix hivatalos adatai alapján a produkció 2025 első felében 5,3 millió globális megtekintést ért el, amivel mindössze a 383. helyen végzett a platform kínálatában. A Rotten Tomatoes oldalán a nézői és szakmai értékelések átlaga 23 százalék lett.

Több híresség is feltűnt benne

A műsor vendégei között ugyanakkor több ismert név is feltűnt: Meghan mellett szerepelt José Andrés, Roy Choi és Alice Waters séf, valamint közeli barátai, köztük Chrissy Teigen, Mindy Kaling és édesanyja, Doria Ragland. A tavaly augusztusban bemutatott második évad személyesebb hangvételt ütött meg. Meghan többek között Harry herceggel való megismerkedéséről és kapcsolatuk kezdetéről is mesélt. Elárulta, hogy férje mondta ki először a szeretlek szót, és igazán egy botswanai szafarin, a harmadik randevújuk során tudatosult benne, hogy beleszeretett Harrybe, akit a műsorban gyakran csak „H”-ként emlegetett.