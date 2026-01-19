Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones az Antarktiszon vakációznak – ritka családi fotót tettek közzé

Horváth Angéla
2026.01.19.
Különleges családi fotót tett közzé az Instagramon Michael Douglas, aki feleségével, Catherine Zeta-Jonesszal és két közös gyermekükkel utazott az Antarktiszra. A híres család egy hajó fedélzetén pózol.

Az Antarktiszra utazott Michael Douglas és családja. A képen a híres színész a feleségével, Catherine Zeta-Jonesszal és két gyermekükkel, a 25 éves Dylannel és a 22 éves Carysszel látható.

A közös vakációról Dylan Douglas is posztolt: több fotót is mutatott követőinek.

 

Michael Douglas fia a színészet felé kacsintgat

Dylan Douglas a szülei nyomdokába akar lépni. Tavaly a People magazinnak adott interjúban árulta el, hogy ugyan nem tanult színészetet az iskolában, de a színház nagy hatással van rá. Diplomáját a Brown Egyetemen szerezte film- és nemzetközi kapcsolatok szakon, és első filmszerepe, egy pszichológiai thriller, az I Will Come to You már úton van a mozikba.

Michael Douglasnak egyébként van egy idősebb fia is, Cameron, aki első feleségétől, Diandra Lukertől született. A pár 18 évig élt házasságban, 1995-ben váltak külön, a válás pedig 2000-ben zárult le – ugyanabban az évben, amikor a színész feleségül vette Catherine Zeta-Jonest.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones 25 éve házasok

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones tavaly novemberben töltötték be 25. házassági évfordulójukat. Az alkalomból a színésznő megható bejegyzést írt, amelyben így emlékezett vissza a nagy napra: „25 évvel ezelőtt sétáltam el az oltárig. A virágok mámorító illata, a gyertyák fénye, a kórus, és te, aki a ott vártál rám. Ma is ugyanúgy szeretlek, mint akkor.” 

 

