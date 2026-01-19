Reese Witherspoon élő adásban szívatta meg Jennifer Garnert – sírva röhögtek

Reese Witherspoon és Jennifer Garner régóta közeli barátságban vannak, és közös könyvklubjuk miatt időről időre online tartalmakat is készítenek együtt. Most sem volt ez másként: a Laura Dave The First Time I Saw Him című regényét népszerűsítő videójuk futótűzként terjed a közösségi médiában.

Reese Witherspoon és Jennifer Garner nagyon jó barátnők

Forrás: Getty Images North America

A felvétel elején Reese Witherspoon eljátssza, hogy kibeszéli barátnőjét: „Jen Garnerrel olyan nehéz együtt dolgozni" - kezdte. Majd arról magyaráz, hogy szerinte sokan csak idealizálják a színésznőt – háromgyermekes anya, süt-főz a gyerekeire, és törődik a hátrányos helyzetű gyerekekkel is –, aztán hozzáteszi: „De van egy sötét oldala is. Nem tudom, mi az, de biztosan van.”

Eközben a videó többször is átvált Jennifer Garner otthonába, ahol a színésznő türelmesen várja, hogy Reese Witherspoon végre fogadja a FaceTime-hívását. „Két percet késik! Mintha az én időm nem számítana…” – méltatlankodott Garner viccesen.

Végül valaki figyelmeztette Witherspoont: Garner már kétszer is próbálta hívni. „Ó!” – mondja nevetve Reese, majd végre felveszi a telefont.

A posztolt videó mellé Reese Witherspoon ennyit írt: „Szeretlek, @jennifer.garner.” A bejegyzést már több mint 30 millió követő látta.

Reese Witherspoon és Jennifer Garner: nem csak a magánéletben, a munkában is remekül kijön

A két holywoodi színésznőt mély barátság fűzi össze. Jennifer Garner korábban többször beszélt arról, mennyit jelent számára Witherspoon támogatása. „Nagyon nehéz időszak volt az életemben a válásom, mindenki előtt zajlott. Reese akkor is mellettem állt” - mondta korábban.

Nemcsak a magánéletben, a munkában is nagyon jól megértik egymást: közösen executive producerei az Apple TV+ The Last Thing He Told Me című sorozatának, amelyben Jennifer Garner játssza a főszerepet. A második évad premierje február 20-án lesz. Reese Witherspoon emellett továbbra is látható a The Morning Show című sorozatban, ahol Bradley Jacksont alakítja Jennifer Aniston és Billy Crudup oldalán – a negyedik évad tavaly szeptemberben került képernyőre, az ötödiket pedig már berendelték.