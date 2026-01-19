Reese Witherspoon élő adásban szívatta meg Jennifer Garnert – sírva röhögtek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Reese Witherspoon legújabb Instagram-videójában szokatlan oldaláról mutatta be régi barátnőjét, Jennifer Garnert – és bár a poén része volt, amit mondott, mégis sokan érdekesnek találták a kijelentését: „Jen Garnernek van egy sötét oldala is.”

Reese Witherspoon és Jennifer Garner régóta közeli barátságban vannak, és közös könyvklubjuk miatt időről időre online tartalmakat is készítenek együtt. Most sem volt ez másként: a Laura Dave The First Time I Saw Him című regényét népszerűsítő videójuk futótűzként terjed a közösségi médiában.

Reese Witherspoon és Jennifer Garner nagyon jó barátnők
Reese Witherspoon és Jennifer Garner nagyon jó barátnők
Forrás: Getty Images North America

A felvétel elején Reese Witherspoon eljátssza, hogy kibeszéli barátnőjét: „Jen Garnerrel olyan nehéz együtt dolgozni" - kezdte. Majd arról magyaráz, hogy szerinte sokan csak idealizálják  a színésznőt – háromgyermekes anya, süt-főz a gyerekeire, és törődik a hátrányos helyzetű gyerekekkel is –, aztán hozzáteszi: „De van egy sötét oldala is. Nem tudom, mi az, de biztosan van.”

Eközben a videó többször is átvált Jennifer Garner otthonába, ahol a színésznő türelmesen várja, hogy Reese Witherspoon végre fogadja a FaceTime-hívását. „Két percet késik! Mintha az én időm nem számítana…” – méltatlankodott Garner viccesen.

Végül valaki figyelmeztette Witherspoont: Garner már kétszer is próbálta hívni. „Ó!” – mondja nevetve Reese, majd végre felveszi a telefont.

A posztolt videó mellé Reese Witherspoon ennyit írt: „Szeretlek, @jennifer.garner.” A bejegyzést már több mint 30 millió követő látta.

 

Reese Witherspoon és Jennifer Garner: nem csak a magánéletben, a munkában is remekül kijön 

A két holywoodi színésznőt mély barátság fűzi össze. Jennifer Garner korábban többször beszélt arról, mennyit jelent számára Witherspoon támogatása. „Nagyon nehéz időszak volt az életemben a válásom, mindenki előtt zajlott. Reese akkor is mellettem állt” - mondta korábban. 

Nemcsak a magánéletben, a munkában is nagyon jól megértik egymást: közösen executive producerei az Apple TV+ The Last Thing He Told Me című sorozatának, amelyben Jennifer Garner játssza a főszerepet. A második évad premierje február 20-án lesz. Reese Witherspoon emellett továbbra is látható a The Morning Show című sorozatban, ahol Bradley Jacksont alakítja Jennifer Aniston és Billy Crudup oldalán – a negyedik évad tavaly szeptemberben került képernyőre, az ötödiket pedig már berendelték.

