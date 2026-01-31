Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
konfliktushelyzet

David Beckham állítólagos szeretője is megszólalt a családi viszály kapcsán: „Victoria túlment egy határon"

konfliktushelyzet David Beckham Brooklyn Beckham viszony
Komáromi Bence
2026.01.31.
Rebecca Loos nem tudta magában tartani a véleményét az esküvőn történtekkel kapcsolatban. David Beckham korábbi alkalmazottja kendőzetlen őszinteséggel beszélt a családi viszályt kirobbantó táncról.

Szinte már nincs olyan ismerőse vagy rokona Brooklyn Beckhamnek, aki ne fejtette volna ki a véleményét, a családjukban dúló konfliktusról. Most David Beckham korábbi személyi asszisztense, Rebecca Loos törte meg a csendet, aki szerint Victoria Beckham hibája, hogy idáig fajultak a dolgok. A most megszólaló hölgy korábban azzal került a címlapokra, hogy azt állította, viszonya volt a világhírű futballistával.

David Beckham állítólagos szeretője, Rebecca Loos szerint egy édesanya nem hagyta volna, hogy idáig fajuljon a családi viszály
Forrás: WireImage

A Beckham család konfliktusa négy éve kezdődött

David Beckham korábbi személyi asszisztense, Rebecca Loos is Brooklyn pártjára állt

A Page Six számolt be arról, hogy a Beckham családról szóló dokumentumfilmben megszólaltatták Rebecca Loost is, aki megvédte a tékozló fiút és elmondta, hogy szerinte valóban helytelen volt Victoria Beckham viselkedése Brooklyn Beckham esküvőjén.

„Hogy tőle, vagy a DJ-től, Marc Anthonytól származott az ötlet, hogy "a szoba legszebb nőjét" felhívják a színpadra, azt nem tudom. De ez mindenképpen tiszteletlenség volt Nicolával szemben. Victoria túlment egy határon. Szerintem bármelyik anya a teremben megköszönte volna ezt a bókot és azt mondta volna, hogy a teremben Nicola a legszebb nő. Ezután pedig őt kérték volna fel, hogy táncoljon a férjével. Ha pedig az örömanya már túl sok pohár bort ivott, akkor kellett volna lennie egy férjnek, vagy egy apának a teremben, aki közbelépett volna, vagy megtáncoltatta volna a menyasszonyt és utána átadta volna őt Brooklynnak"- fejtette ki véleményét Rebecca.

Ki az a Rebecca Loos?

  • Egykori Glamour modell és médiasztár. Rebecca akkor került a köztudatba, amikor azt állította, hogy ő volt David Beckham szeretője
  • Egy korábbi nyilatkozata szerint viszonya volt a focistával, még a férfi házassága elején
  • David tagadta a modell állításait, azonban később kiderült, hogy Rebecca éveken át a személyi asszisztenseként dolgozott
  • Érthető okokból azonban megszűnt a szakmai kapcsolatuk és a médiaszemélyiség azóta is ragaszkodik hozzá, hogy viszonyuk volt.

 

