Péterffy Lili lett a Yves Saint Laurent új női arca - Videó

Komáromi Bence
2026.01.30.
Kádár L. Gellért után ismét egy magyar hírességet választott reklámarcának a világhírű francia divatház. Péterffy Lili nevét már most egy lapon említik számtalan világsztáréval.

Hatalmas büszkeség! Magyarország újra felkerült a divatvilág térképére. Most éppen a népszerű énekesnőt, Péterffy Lilit érte az a megtiszteltetés, hogy az Yves Saint Laurent vele készítette el a legújabb reklámfilmjét. Milyen terméket népszerűsít a magyar énekesnő? Máris megmutatjuk.

Péterffy Lili az Yves Saint Laurent új reklámarca
Péterffy Lili már a második magyar híresség, aki az Yves Saint Laurenttel dolgozik

Korábban lapunk az elsők közt számolt be arról, hogy Kádár L. Gellért személyében egy magyar sztárt láthattunk viszont az Yves Saint Laurent egyik reklámfilmjében. A Hunyadi sztárja a MYSELF L'Absolu, vagyis a YSL új parfümjét mutatta be egy merész és szexi kampányfilmben. Akkor még nem számítottunk rá, hogy a francia divatház néhány hónapon belül újabb magyar sztárt választ ki a megtisztelő feladatra.

Pedig ez történt: Péterffy Lili személyében új reklámarca lett a Yves Saint Laurentnek. Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy az énekesnő melyik terméket fogja népszerűsíteni, akkor nézzétek meg a róla készült TikTok-videónkat:

Péterffy Lili lett a Yves Saint Laurent új női arca Ismét magyar arcot választott magának a francia divatház, a YSL. #life #PéterffyLili #YSL #sztárhírek #magyarsztárok

„Nőiesség és brutális erő” – Péterffy Lili az egyik legnagyobb divatmárkával dolgozik együtt

Ki mondta, hogy a luxus csak tűsarkúban működik? Péterffy Lili bebizonyítja, hogy az elegancia simán megfér az izomlázzal. Az énekesnő a legújabb YSL együttműködéséről mesélt nekünk.

