Péterffy Lili lett a Yves Saint Laurent új női arca - Videó

Hatalmas büszkeség! Magyarország újra felkerült a divatvilág térképére. Most éppen a népszerű énekesnőt, Péterffy Lilit érte az a megtiszteltetés, hogy az Yves Saint Laurent vele készítette el a legújabb reklámfilmjét. Milyen terméket népszerűsít a magyar énekesnő? Máris megmutatjuk.

Péterffy Lili az Yves Saint Laurent új reklámarca

Forrás: TV2

Péterffy Lili már a második magyar híresség, aki az Yves Saint Laurenttel dolgozik

Korábban lapunk az elsők közt számolt be arról, hogy Kádár L. Gellért személyében egy magyar sztárt láthattunk viszont az Yves Saint Laurent egyik reklámfilmjében. A Hunyadi sztárja a MYSELF L'Absolu, vagyis a YSL új parfümjét mutatta be egy merész és szexi kampányfilmben. Akkor még nem számítottunk rá, hogy a francia divatház néhány hónapon belül újabb magyar sztárt választ ki a megtisztelő feladatra.

Pedig ez történt: Péterffy Lili személyében új reklámarca lett a Yves Saint Laurentnek. Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy az énekesnő melyik terméket fogja népszerűsíteni, akkor nézzétek meg a róla készült TikTok-videónkat: