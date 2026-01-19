Christopher Reeve fia megnősült: Will Reeve az édesapja kiköpött mása

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szabados Dániel
2026.01.19.
A legendás Superman, Christopher Reeve fia kimondta a boldogító igent: Will Reeve feleségül vette kedvesét, Amanda Dubint. Az esküvőre január 17-én, került sor Miamiban, szűk családi és baráti körben.

A 33 éves újságíró, aki az ABC News riportereként dolgozik, és a 29 éves rendezvényszervező tavaly novemberben jegyezték el egymást. A romantikus pillanatokról Christopher Reeve fia számolt be egy műsorban. Will Reeve elárulta: az eljegyzést egy jótékonysági eseménynek álcázta, hogy igazi meglepetést okozzon menyasszonyának.

„Eljátszottam, hogy egy manhattani rendezvényre kell ugranunk, de valójában rózsákkal, csellistával és fotóssal készültem. Amandának akkor esett le, hogy mi történik, amikor arra kértem, tegye le a telefonját” mesélte Will

A menyasszony és édesanyja a rendezvényszervezőkén dolgoznak. Victoria Dubin a Victoria Dubin Events alapítója, és több mint 25 éve aktív szereplője a szakmának. Ez is garancia volt arra, hogy Will és Amanda esküvőjén minden részlet tökéletes lesz.

Christopher Reeve fia, Will Reeve és Amanda Dubin három éve vannak együtt

A szerelmesek először 2023 áprilisában mutatkoztak együtt nyilvánosan, amikor Will Reeve egy párizsi szelfit posztolt kettejükről. Azóta többször is feltűntek egymás Instagram-oldalán.

