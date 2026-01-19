Christopher Reeve fia megnősült: Will Reeve az édesapja kiköpött mása

A 33 éves újságíró, aki az ABC News riportereként dolgozik, és a 29 éves rendezvényszervező tavaly novemberben jegyezték el egymást. A romantikus pillanatokról Christopher Reeve fia számolt be egy műsorban. Will Reeve elárulta: az eljegyzést egy jótékonysági eseménynek álcázta, hogy igazi meglepetést okozzon menyasszonyának.

Christopher Reeve fia, Will Reeve és Amanda Dubin összeházadostak - Will az édesapja kiköpött mása

Forrás: Getty Images

„Eljátszottam, hogy egy manhattani rendezvényre kell ugranunk, de valójában rózsákkal, csellistával és fotóssal készültem. Amandának akkor esett le, hogy mi történik, amikor arra kértem, tegye le a telefonját” – mesélte Will

A menyasszony és édesanyja a rendezvényszervezőkén dolgoznak. Victoria Dubin a Victoria Dubin Events alapítója, és több mint 25 éve aktív szereplője a szakmának. Ez is garancia volt arra, hogy Will és Amanda esküvőjén minden részlet tökéletes lesz.

Christopher Reeve fia, Will Reeve és Amanda Dubin három éve vannak együtt

A szerelmesek először 2023 áprilisában mutatkoztak együtt nyilvánosan, amikor Will Reeve egy párizsi szelfit posztolt kettejükről. Azóta többször is feltűntek egymás Instagram-oldalán.

